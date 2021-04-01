Звезда сериала "Школа" Лиза Василенко призналась, что ее изнасиловали в Москве

Актриса популярного украинского сериала "Школа", 22-летняя Елизавета Василенко шокировала признанием. Девушка заявила, что несколько лет назад она была изнасилована мужчиной преклонных лет. Об этом артистка рассказала интервью YouTube-каналу "Пушка", передает ТСН.

Елизавета Василенко - фото из открытых источников

По словам Василенко, инцидент произошел в Москве, когда ей было 17 лет. Она попала в компанию эскортниц, и на дне рождении одной из них актрисе подсыпали что-то в коктейль:

"У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало — я сижу, пью, конец — меня тр*хает жирный дед. Меня изнасиловали", — сказала знаменитость.

Лиза Василенко также предположила, что мужчина находился под действием каких-то тяжелых веществ. Он разбил телефон артистки, а ей удалось сбежать голой на улице.

Она рассказывает, что остановила такси, думая, что дальнейшая ситуация может сложиться еще хуже. Однако, по словам Василенко, водитель оказался "хорошим человеком" и довез ее туда, куда она попросила.

Напомним, что ранее знаменитая актриса Шэрон Стоун заявила, что ее с сестрой насиловал родной дедушка. В интервью изданию The New Yorker актриса рассказала, что не совсем хорошо помнит эти трагические события, но у нее осталось несколько воспоминаний, которые удалось восстановить благодаря работе с психотерапевтом. Шерон сказала, что помнит платье девочки, над которой было совершенно насилие, она носила его в 5-летнем возрасте.

Ранее портал "Комментарии" писал, что 34-летний голливудский актер, звезда фильма "Агенты А.Н.К.Л." Арми Хаммер снова в центре секс-скандала, на этот раз мужчину обвиняют в изнасиловании и побоях.





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