Звезда "Уголовного чтива" найден мертвым: Питер Грин пошел внезапно и трагически - что известно о последних часах жизни

Мир кино в трауре — не стало Питера Грина, культового голливудского актера, которого зрители помнят по роли Дориана Тайрелла в фильме "Маска" и злодея Зеда в "Уголовном чтиве". Тело актера было обнаружено в его квартире на Мангеттене с видимыми травмами лица. Об этом сообщает издание Deadline.

Умер Питер Грин - звезда "Маски" и "Уголовного чтива"

Ему было 60. Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза, но полиция уже заявила, что следы насилия не обнаружены.

Грин прошел тяжелую жизнь — в 15 лет он скрылся из дома, жил на улицах Нью-Йорка, употреблял наркотики. После попытки суицида в 1996 году начал лечение и полностью изменил свою жизнь. Благодаря учебе в театральном институте Ли Страсберга актер сумел пробиться в большое кино.

Его самые известные роли — в лентах "Маска", "Уголовное чтиво", "Синяя полоса", "Охотник за головами", "Подозревшие лица". Питер также неоднократно появлялся в сериалах "Чикаго полиция", "Жизнь на Марсе", "Черные Доннелли".

Перед смертью Грин готовился к съемкам в триллере "Талисманы" с Микки Рурком и работал над документальным фильмом о последствиях закрытия USAID. У него не было семьи, но, по словам менеджера, был чрезвычайно преданным друзьям и до последнего боролся за справедливость.

"Он был тем, кто не боялся тьмы — и тем, кто умел ее играть. Но в то же время имел сердце, больше любого экрана", — с болью сказал его менеджер.

