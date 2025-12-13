logo

BTC/USD

90060

ETH/USD

3101.15

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Звезда "Уголовного чтива" найден мертвым: Питер Грин пошел внезапно и трагически - что известно о последних часах жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Звезда "Уголовного чтива" найден мертвым: Питер Грин пошел внезапно и трагически - что известно о последних часах жизни

После тяжелого прошлого, взлета в Голливуде и возрождения в карьере актер Питер Грин умер в собственной квартире. Полиция обнаружила его с травмой на лице.

13 декабря 2025, 14:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Мир кино в трауре — не стало Питера Грина, культового голливудского актера, которого зрители помнят по роли Дориана Тайрелла в фильме "Маска" и злодея Зеда в "Уголовном чтиве". Тело актера было обнаружено в его квартире на Мангеттене с видимыми травмами лица. Об этом сообщает издание Deadline.

Звезда "Уголовного чтива" найден мертвым: Питер Грин пошел внезапно и трагически - что известно о последних часах жизни

Умер Питер Грин - звезда "Маски" и "Уголовного чтива"

Ему было 60. Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза, но полиция уже заявила, что следы насилия не обнаружены.

Грин прошел тяжелую жизнь — в 15 лет он скрылся из дома, жил на улицах Нью-Йорка, употреблял наркотики. После попытки суицида в 1996 году начал лечение и полностью изменил свою жизнь. Благодаря учебе в театральном институте Ли Страсберга актер сумел пробиться в большое кино.

Его самые известные роли — в лентах "Маска", "Уголовное чтиво", "Синяя полоса", "Охотник за головами", "Подозревшие лица". Питер также неоднократно появлялся в сериалах "Чикаго полиция", "Жизнь на Марсе", "Черные Доннелли".

Перед смертью Грин готовился к съемкам в триллере "Талисманы" с Микки Рурком и работал над документальным фильмом о последствиях закрытия USAID. У него не было семьи, но, по словам менеджера, был чрезвычайно преданным друзьям и до последнего боролся за справедливость.

"Он был тем, кто не боялся тьмы — и тем, кто умел ее играть. Но в то же время имел сердце, больше любого экрана", — с болью сказал его менеджер.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что 12 декабря умер украинский певец Степан Гига. Будут прощаться с любимым артистом завтра, 14 декабря. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости