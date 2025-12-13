Зірка "Кримінального чтива" знайдений мертвим: Пітер Грін пішов раптово й трагічно — що відомо про останні години життя

Світ кіно в жалобі — не стало Пітера Гріна, культового голлівудського актора, якого глядачі пам’ятають за роллю Доріана Тайрелла у фільмі "Маска" та лиходія Зеда у "Кримінальному чтиві". Тіло актора було знайдено в його квартирі на Мангеттені з видимими травмами обличчя. Про це повідомляє видання Deadline.

Помер Пітер Грін — зірка "Маски" та "Кримінального чтива"

Йому було 60. Причину смерті встановлює судово-медична експертиза, але поліція вже заявила, що слідів насильства не виявлено.

Грін пройшов важке життя — у 15 років він втік з дому, жив на вулицях Нью-Йорка, вживав наркотики. Після спроби суїциду в 1996 році почав лікування і повністю змінив своє життя. Завдяки навчанню у театральному інституті Лі Страсберга, актор зумів пробитися до великого кіно.

Його найвідоміші ролі — у стрічках "Маска", "Кримінальне чтиво", "Синя смуга", "Мисливець за головами", "Підозрілі обличчя". Пітер також неодноразово з’являвся у серіалах "Поліція Чикаго", "Життя на Марсі", "Чорні Доннеллі".

Перед смертю Грін готувався до зйомок у трилері "Талісмани" з Міккі Рурком та працював над документальним фільмом про наслідки закриття USAID. Він не мав родини, але, за словами менеджера, був надзвичайно відданим друзям і до останнього боровся за справедливість.

"Він був тим, хто не боявся темряви — і тим, хто вмів її грати. Але водночас мав серце, більше за будь-який екран", — з болем сказав його менеджер.

