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Звезду сериала «Сексуальное образование» преследовал секс-извращенец

Актриса, сыгравшая роль Руби в сериале "Сексуальное образование", стала жертвой преследования.

сегодня, 13:00
Автор:
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Slava Kot
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Актриса Мими Кин, известная по роли Руби в сериале "Сексуальное образование" была напугана постоянным преследованием 33-летнего мужчины, который по меньшей мере семь раз приходил к ней домой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.

Звезду сериала «Сексуальное образование» преследовал секс-извращенец

Актриса Мими Кин в сериале "Сексуальное образование". Кадр из сериала

Мужчина, по имени Эмилис Лупейкис проследил в соцсетях за 25-летней Мими Кин и таким образом выяснил, что актриса отправляется на день рождения друга в ночной клуб в Лондоне. В клубе Эмилис подошел к Мими, положил руку на спину и попросил телефон. Актриса отказала и сказала, что у нее есть парень.


Через некоторое время Мими Кин заметила, что мужчина копается в ее куртке и подняла шум. Лупейкиса выгнали из клуба, а куртке Мими Кин нашла две записки со словами "Мы встретимся снова" и "Я собираюсь пригласить тебя на свидание".

На этом ситуация не окончилась. Оказалось, что Эмилис Лупейкис проследил, где живет Мими Кин. Через четыре месяца Мими нашла букет белых роз вблизи дома, а вечером Лупейкис постучался в дверь актрисы. Звезда сериала "Сексуальное образование" выглянула в окно и увидела мужчину с еще одним букетом. Во время разговоров выяснилось, что уроженец Литвы уже был у ее дома не менее семи раз и следил за актрисой в парке, во время прогулки по лесу и в баре.

Из-за поведения характерного для извращенца Мими Кин вызвала полицию, которая арестовала мужчину недалеко от ее дома. 25-летняя актриса из сериала "Сексуальное образование" в суде рассказала, что поведение Лупейкиса повлияло на ее жизнь и она начала думать о переезде, потому что боялась сама оставаться дома.

Защита в суде пыталась оправдать мужчину и указала, что клиент "пришел к пониманию того, что его поведение было очень неподходящим и навязчивым". Несмотря на это, судья объявил наказание для Эмилиса Лупейкиса — 16 месяцев тюрьмы и запрет контактировать с Мими Кин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о порноактрисе Миа Халифе, которая потеряла контракт из-за своих высказываний о войне. От сотрудничества со звездой фильмов для взрослых отказалась компания Playboy.

Также "Комментарии" писали о сексе и его разновидностях.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12608355/Stalker-terrified-former-EastEnders-Sex-Education-star-Mimi-Keene-turning-home-SEVEN-times-jailed.html
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