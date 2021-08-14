Английский ведущий детского шоу был обвинен в двух убийствах и изнасиловании

Английского телеведущего Пола Балларда, который в прошлом вел детское шоу под названием Diggit, обвинили в убийстве двух человек, а также в изнасиловании женщины в гостиничном номере. Об этом передает издание The Sun.

Пол Баллард обвинен в убийствах и изнасиловании. Фото из открытых источников

39-летний ведущий, по словам источника, совершил сексуальное насилие над женщиной в одной из гостиниц. После совершенного изнасилования телезвезда стала угрожать своей жертве и говорить, что она умрет в результате теракта. Вскоре пострадавшей удалось сбежать из номера и оповестить о случившемся сотрудника гостиницы. К слову, позже Пол Баллард заявит, что секс был по обоюдному согласию и никаких угроз в сторону заявившей от него не поступало.

Позже после употребления кокаина и каннабиса Баллард сел в свой автомобиль вместе со своим 12-летним сыном и уехал в неизвестном направлении. В тот момент он ехал со скоростью 100 км/ч и, видимо, не успев быстро затормозить, врезался в другой автомобиль. Женщина, что была за рулем машины, погибла на месте происшествия.

Также сообщается о том, что ведущий сбил 48-летнего мужчину, который стоял на автобусной остановке и ждал свою жену и детей. Летящий на большой скорости автомобиль Пола сбил его на глазах у большого количества людей. От полученных травм он умер еще до прибытия медиков.

Пол Баллард был арестован за совершенные преступления. Ему был вынесено наказание в виде девяти лет тюремного заключения.

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