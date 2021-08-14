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Английский ведущий детского шоу был обвинен в двух убийствах и изнасиловании

Звезда 90-х проведёт в тюрьме 9 лет

14 августа 2021, 19:40
Автор:

Денис Подставной

Английского телеведущего Пола Балларда, который в прошлом вел детское шоу под названием Diggit, обвинили в убийстве двух человек, а также в изнасиловании женщины в гостиничном номере. Об этом передает издание The Sun.

Английский ведущий детского шоу был обвинен в двух убийствах и изнасиловании

Пол Баллард обвинен в убийствах и изнасиловании. Фото из открытых источников

39-летний ведущий, по словам источника, совершил сексуальное насилие над женщиной в одной из гостиниц. После совершенного изнасилования телезвезда стала угрожать своей жертве и говорить, что она умрет в результате теракта. Вскоре пострадавшей удалось сбежать из номера и оповестить о случившемся сотрудника гостиницы. К слову, позже Пол Баллард заявит, что секс был по обоюдному согласию и никаких угроз в сторону заявившей от него не поступало. 

Позже после употребления кокаина и каннабиса Баллард сел в свой автомобиль вместе со своим 12-летним сыном и уехал в неизвестном направлении. В тот момент он ехал со скоростью 100 км/ч и, видимо, не успев быстро затормозить, врезался в другой автомобиль. Женщина, что была за рулем машины, погибла на месте происшествия. 

Также сообщается о том, что ведущий сбил 48-летнего мужчину, который стоял на автобусной остановке и ждал свою жену и детей. Летящий на большой скорости автомобиль Пола сбил его на глазах у большого количества людей. От полученных травм он умер еще до прибытия медиков. 

Пол Баллард был арестован за совершенные преступления. Ему был вынесено наказание в виде девяти лет тюремного заключения. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что модель обвиняет звезду "Отряда самоубийц" в изнасиловании. Актер прокомментировал информацию на своей странице в Instagram. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" писал о том, что известного рэпера и модель обвиняют в изнасиловании малолетней фанатки. По словам пострадавшей, парень привел ее в свой дом, напоил и изнасиловал. Подробнее читайте в нашей статье


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/15843147/kids-tv-ballard-killed-crash-convicted-raping-woman/
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