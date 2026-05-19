Действительно ли Киркоров помогал Болгарии на Евровидении-2026: заявление команды певицы
НОВОСТИ

Действительно ли Киркоров помогал Болгарии на Евровидении-2026: заявление команды певицы

Команда болгарской певицы Dara заявила, что Филипп Киркоров не имел никакого отношения к победной песне Bangaranga.

19 мая 2026, 11:05
Slava Kot

Победа Болгарии на Евровидении-2026 стала не только празднованием исторического триумфа, но и громким скандалом вокруг российского артиста Филиппа Киркорова. После заявлений певца о якобы участии в подготовке конкурсного номера команда болгарской исполнительницы Dara публично опровергла его причастность к победной песне.

Победительница Евровидения Dara из Болгарии. Фото из открытых источников

Победительница Евровидения Dara из Болгарии. Фото из открытых источников

Болгария впервые за 70-летнюю историю конкурса одержала победу на Евровидении. Певица Dara с песней Bangaranga получила самые высокие баллы от профессионального жюри и зрителей. Сразу после финала российские медиа начали активно распространять заявления Киркорова о том, что именно он помогал Болгарии готовить номер.

Однако международная команда, работавшая над песней Болгарии для Евровидения, категорически опровергла эти утверждения. Как сообщает RFI, румынский продюсер Кристиан Тарча, написавший композицию в 2023 году, прямо заявил, что Киркоров не участвовал в создании номера для Болгарии.

"Я не знаю, кто такой Филипп Киркоров", – сказал Тарча.

Греческий композитор Димитрис Контопулос, создававший аранжировку для конкурсной версии, также подтвердил, что Киркоров не имел никакого отношения к болгарской заявке. По его словам, они сотрудничали много лет назад над другими проектами Евровидения, но не в этом сезоне.

Напомним, что Россия не участвует в Евровидении с 2022 года. Это произошло после полномасштабного нападения РФ на Украину. Однако россияне пытаются приобщиться к конкурсу. Российская ведущая Яна Чурикова желала удачи Киркорову, якобы готовившему болгарскую певицу. Киркоров заявил, "что нам нужна совсем другая постановка – это болгарский хаус". Далее он добавил, что "работа в этом году с Болгарией – это уже вопрос чести и достоинства". Когда страну объявили победительницу Евровидения, Чурикова в прямом эфире обратилась к Киркорову, где поздравила его с победой.

Заметим, что, несмотря на заявления из РФ о якобы вовлечении Киркорова в работу над песней Bangaranga, точно известно, что над постановкой номера работали украинские специалисты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом плохом номере на Евровидение-2026: какой стране дали 0 баллов.

Также "Комментарии" писали о результатах Евровидения-2026. Украина получила 12 баллов только от одной страны.



Источник: https://www.rfi.fr/uk/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/20260518-%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%
