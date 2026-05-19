Чи справді Кіркоров допомагав Болгарії на Євробаченні-2026: заява команди співачки

Перемога Болгарії на Євробаченні-2026 обернулася не лише святкуванням історичного тріумфу, а й гучним скандалом навколо російського артиста Філіпа Кіркорова. Після заяв співака про нібито участь у підготовці конкурсного номера команда болгарської виконавиці Dara публічно спростувала його причетність до переможної пісні.

Переможниця Євробачення Dara з Болгарії. Фото з відкритих джерел

Болгарія вперше за 70-річну історію конкурсу здобула перемогу на Євробаченні. Співачка Dara із піснею Bangaranga отримала найвищі бали від професійного журі та глядачів. Одразу після фіналу російські медіа почали активно поширювати заяви Кіркорова про те, що саме він нібито допомагав Болгарії готувати номер.

Однак міжнародна команда, яка працювала над піснею Болгарії для Євробачення, категорично спростувала ці твердження. Як повідомляє RFI, румунський продюсер Крістіан Тарча, який написав композицію у 2023 році, прямо заявив, що Кіркоров не брав участі у створенні номера для Болгарії.

"Я не знаю, хто такий Філіп Кіркоров", — сказав Тарча.

Грецький композитор Дімітріс Контопулос, який створював аранжування для конкурсної версії, також підтвердив, що Кіркоров не мав жодного стосунку до болгарської заявки. За його словами, вони співпрацювали багато років тому над іншими проєктами Євробачення, але не цього сезону.

Нагадаємо, що Росія не бере участі у Євробаченні з 2022 року. Це сталося після повномасштабного нападу РФ на Україну. Однак росіяни намагаються долучитися до конкурсу. Російська ведуча Яна Чурікова бажала удачі Кіркорову, який нібито готував болгарську співачку. Кіркоров заявив, "що нам потрібна зовсім інша постановка — це болгарський хаус". Далі він додав, що "робота цього року з Болгарією — це вже питання честі та гідності". Коли країну оголосили переможницю Євробачення, Чурікова у прямому ефірі звернулася до Кіркорова, де привітала його з перемогою.

Зауважимо, що попри заяви з РФ про нібито залученість Кіркорова до роботи над піснею Bangaranga, точно відомо, що над постановкою номера працювали українські спеціалісти.

