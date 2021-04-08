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Голливудскому актеру светит до 20 лет тюрьмы: что случилось

Американского актера Зака Эйвери обвинили в финансовом мошенничестве и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

сегодня, 14:00
Автор:

Светлана Шкурупий

34-летнего голливудского актера Зака Эйвери обвиняют в финансовых махинациях. Сообщается, что мужчина обманывал и "затягивал" людей в финансовую пирамиду.

Голливудскому актеру светит до 20 лет тюрьмы: что случилось

Зак Эйвери (фото из открытых источников)

Недавно в Лос-Анджелесе был арестован известный актер Зак Эйвери по делу о мошенничестве в размере более 690 миллионов долларов. Инсайдеры сообщают, что знаменитость организовал "схему Понци" (инвестиционная афера, которая приносит доход более ранним инвесторам за счет денег, взятых у более поздних инвесторов, — прим. авт.).

Согласно данным ФБР, звезда Голливуда говорил инвесторам о том, что у него успешная кинопрокатная компания 1inMM Capital LLC, которая сотрудничает с такими популярными сервисами как Netflix и HBO. Вкладчики "велись" на поддельные контракты и успешность фирмы, поэтому вкладывали деньги в его бизнес. Потом эти деньги актер сразу же отдавал другим людям, которых обманул по этой же схеме раньше. 

Часть полученных средств Зак Эйвери тратил на себя, недавно он приобрел шикарные апартаменты, хотя уже они выставлены на продажу за 6,5 млн долларов.

Голливудский актер был арестован, но судья согласилась отпустить его под залог в миллион долларов. Суд по его делу состоится в следующем месяце.

К слову, Зака Эйвери можно увидеть в таких фильмах, как "Разлом времени" и "Хребет дьявола".

Напомним, что карьера 34-летнего голливудского актера Арми Хаммера оказалась под угрозой из-за секс-скандалов, в которые он был втянут в начале 2021 года. Недавно он потерял роль в триллере "Шпион на миллиард долларов".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный исполнитель Тима Белорусских признался в хранении и употреблении наркотиков: какой срок грозит артисту.


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Источник: https://people.com/crime/actor-zach-avery-arrested-for-running-allegedly-multi-million-hollywood-movie-ponzi-scheme/
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