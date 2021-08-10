Как Alyona Alyona объяснила свое участие в скандальном дрифте на Софиевской площади (ВИДЕО)

Одним из самых обсуждаемых событий вторника, 10 августа, в Украине стало проведение скандального и, судя по всему, несанкционированного скоростного дрифта в центре Киева. Снимки пострадавшей от быстрой езды профессиональных гонщиков Софиевской площади заполонили новостные ленты украинцев.



Alyona Alyona стала одной из участниц скандального дрифта на Софиевской площади. Скрин из видео

Как оказалось позднее, одной из непосредственных участниц импровизированных перегонов была известная украинская певица Alyona Alyona. Наибольшей популярности она снискала, как первая в стране женщина, исполняющая композиции в стиле рэп.

Видео-отчет о собственном участии в дрифте Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы — ред.) выложила в личном Instagram-блоге. Однако вскоре, после получения множества негативных отзывов даже от постоянных поклонников, видео из сториз певица решила удалить. Это не помешало копиям распространиться по многим отечественным новостным пабликам и сайтам.

Больше всего претензий у украинцев нашлось к повреждениям, которые после себя оставили гоночные автомобили, а также абсолютное отсутствие любых заграждений, которые бы обеспечили безопасность прохожих.

Вскоре Alyona Alyona записала новый ролик, в котором постаралась четко обозначить свою позицию по поводу скандального киевского дрифта, организованного компанией RedBull.

В первую очередь она развеяла подозрения многих в том, что участвовала в съемках рекламного ролика или собственного музыкального клипа.

"В Украину прилетел гонщик Конор Шэнахан, который входит в ТОП-10 дрифтеров мира, — пояснила певица. — И RedBull хотел снять с ним видео ко Дню Независимости [ Украины ] ".

Также Alyona Alyona отметила, что именно поэтому она оказалась участницей резонансной поездки. Все потому, что её отнесли к перечню лидеров мнений, которых компания-организатор хотела задействовать в промо-ролике.

По словам исполнительницы, в ее задачу входило исключительно побыть пассажиркой в одном из авто. Перед этим, как подчеркивает Alyona Alyona, её заверили в том, что все необходимые разрешения на дрифт были получены, а после съемок последствия будут убраны специальной клининговой службой.

Со всеми неоднозначными вопросами насчет дрифта на Софиевской площади певица предложила обратиться к компании RedBull, которая и является изначальным инициатором подобного действия.

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