Главная Новости Звезды скандал "Какая я идиотка": Ольга Сумская неожиданно призналась, как впервые изменила мужу
"Какая я идиотка": Ольга Сумская неожиданно призналась, как впервые изменила мужу

Актриса Ольга Сумская впервые призналась, как начался ее роман с Виталием Борисюком и почему измена стала переломным моментом в ее жизни.

26 ноября 2025, 21:33
Автор:
Slava Kot

Известная украинская актриса Ольга Сумская впервые откровенно рассказала о моменте, который стал поворотным в ее личной жизни. Народная артистка призналась, как много лет назад изменила своему первому мужу Евгению Паперному с актером Виталием Борисюком, который впоследствии стал ее вторым мужем.

"Какая я идиотка": Ольга Сумская неожиданно призналась, как впервые изменила мужу

Ольга Сумская. Фото из открытых источников

Ольга Сумская в подкасте Рамины Эсхакзай рассказала, что их отношения с Борисюком начались, когда ей было 24, а ему 27 лет. По словам актрисы, чувства возникли внезапно и стремительно, а скрыть их становилось все труднее.

"Мы думали, что никто не замечал, но огонь страсти уже не скрыть", — сказала актриса.

”Какая я идиотка”: Ольга Сумская неожиданно призналась, как впервые изменила мужу - фото 2

Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska

Сумская подробно описала момент, когда впервые пришла на свидание к Борисюку в Лесной массив и изменила своему, на тот момент, мужу Паперному.

"Я прихожу на свидание к Борисюку, иду и думаю: "Боже, как же оно будет?... Что я делаю!? Какая я идиотка, Господи! Нужно остановиться". А невозможно. Прихожу и… ну, все произошло. Мы еще тогда, помню, бахнули по бокалу вина для смелости... Ну, потому что я же замужем, то есть это измена. Это страшная измена. И ты на это идешь осознанно или как… Как это объяснить… И ты не можешь ничего с собой поделать. Это был потрясающий роман", — рассказала Сумская.

Когда роман открылся, конфликты между Сумской и Паперным не скрывались даже на работе.

"Мы могли выяснять отношения прямо в гримерке… такие крики, такие эмоции", – сказала Сумская.

”Какая я идиотка”: Ольга Сумская неожиданно призналась, как впервые изменила мужу - фото 2

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Сумская была замужем за Паперным с 1989 по 1991 год, в браке родилась дочь Антонина, которая сейчас живет в России и замужем за актером Владимиром Ягличем. В 1996 году Сумская вышла замуж за Борисюка. В 2002-м у них родилась дочь Анна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что старшая дочь Сумской показала свою позицию по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что дочь Сумской снялась в российском сериале.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L5QrFAifBHs
