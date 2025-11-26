"Какая я идиотка": Ольга Сумская неожиданно призналась, как впервые изменила мужу

Рубрики
Известная украинская актриса Ольга Сумская впервые откровенно рассказала о моменте, который стал поворотным в ее личной жизни. Народная артистка призналась, как много лет назад изменила своему первому мужу Евгению Паперному с актером Виталием Борисюком, который впоследствии стал ее вторым мужем.
Ольга Сумская. Фото из открытых источников
Ольга Сумская в подкасте Рамины Эсхакзай рассказала, что их отношения с Борисюком начались, когда ей было 24, а ему 27 лет. По словам актрисы, чувства возникли внезапно и стремительно, а скрыть их становилось все труднее.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska
Сумская подробно описала момент, когда впервые пришла на свидание к Борисюку в Лесной массив и изменила своему, на тот момент, мужу Паперному.
Когда роман открылся, конфликты между Сумской и Паперным не скрывались даже на работе.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Сумская была замужем за Паперным с 1989 по 1991 год, в браке родилась дочь Антонина, которая сейчас живет в России и замужем за актером Владимиром Ягличем. В 1996 году Сумская вышла замуж за Борисюка. В 2002-м у них родилась дочь Анна.
