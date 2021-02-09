Компания Louis Vuitton опозорилась из-за своей вещи: что произошло (ФОТО)

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Мокрик Анастасия
Французский дом моды Louis Vuitton вызвал возмущение в социальных
сетях после использования неправильных цветов для джемпера. Об этом информирует
сайт Daily Mail.
Louis Vuitton перепутал цвета флагов Ямайки и Эфиопии - фото: из открытых источников
Как сообщает источник, на сайте компании появился новый джемпер. На фотографиях изображена модель, которая стилизует мужской свитер с зеленым, желтым и красным полосами. В описании к нему было сказано, что дизайнеры вдохновились национальным флагом Карибского острова Ямайки. К слову, стоимость вещи составляла в 1730 долларов.
Однако пользователи Сети заметили, что цвета на джемпере перепутаны. То есть, бренд использовал эфиопский флаг. На вещи изображены цвета флага Растафари и Эфиопии, вместо черного, зеленого и золотого, которые присутствуют на флаге Ямайки. Заметившие ошибку пользователи обвинили бренд за то, что он даже не удосужился проверить, как выглядит флаг Ямайки.
"Это
то, что мы ценим как ямайцы: цвета нашего флага — черный, золотой и зеленый. Черный цвет - это природное
богатство и красота солнечного света,
золото - сельское хазяйство, а зеленый цвет – это надежда", — отметили в одной из
социальных сетей.
Флаг Ямайки
Флаг Эфиопии
После разгоревшегося скандала в социальных сетях французский Дом моды удалил с сайта джемпер с неправильным флагом. Однако он все еще продается на японском сайте BuyMa.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Деми Мур ответила на слухи о пластической операции, а также о том, что Владимир Дантес признался во вредной привычке.
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