Компания Louis Vuitton опозорилась из-за своей вещи: что произошло (ФОТО)

Французский дом моды Louis Vuitton вызвал возмущение в социальных сетях после использования неправильных цветов для джемпера. Об этом информирует сайт Daily Mail.

Louis Vuitton перепутал цвета флагов Ямайки и Эфиопии - фото: из открытых источников

Как сообщает источник, на сайте компании появился новый джемпер. На фотографиях изображена модель, которая стилизует мужской свитер с зеленым, желтым и красным полосами. В описании к нему было сказано, что дизайнеры вдохновились национальным флагом Карибского острова Ямайки. К слову, стоимость вещи составляла в 1730 долларов.





Однако пользователи Сети заметили, что цвета на джемпере перепутаны. То есть, бренд использовал эфиопский флаг. На вещи изображены цвета флага Растафари и Эфиопии, вместо черного, зеленого и золотого, которые присутствуют на флаге Ямайки. Заметившие ошибку пользователи обвинили бренд за то, что он даже не удосужился проверить, как выглядит флаг Ямайки.

"Это то, что мы ценим как ямайцы: цвета нашего флага — черный, золотой и зеленый. Черный цвет - это природное богатство и красота солнечного света, золото - сельское хазяйство, а зеленый цвет – это надежда", — отметили в одной из социальных сетей.





Флаг Ямайки

Флаг Эфиопии

После разгоревшегося скандала в социальных сетях французский Дом моды удалил с сайта джемпер с неправильным флагом. Однако он все еще продается на японском сайте BuyMa.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Деми Мур ответила на слухи о пластической операции, а также о том, что Владимир Дантес признался во вредной привычке.





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