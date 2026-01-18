Конфликт Jerry Heil и Кажанны: все что известно о скандале с NOVA MUSIC

В украинской музыкальной индустрии разразился публичный конфликт между певицей Кажанной (Ганна Макиенко) и лейблом NOVA MUSIC, основанным Jerry Heil (Яной Шемаевой). Артистка объявила о прекращении сотрудничества, обвинив лейбл в невыплате роялти и давлении со стороны менеджмента. В компании же эти обвинения отвергают и называют ситуацию следствием разногласий по условиям контракта.

Скандал Jerry Heil и Кажанна. Фото из открытых источников

Кажанна заявила, что была вынуждена вынести проблему в публичное пространство, поскольку якобы не могла получить ответы от команды лейбла в частном порядке. В своем сообщении в Instagram певица подчеркнула, что не призывает к травле Jerry Heil, а стремится лишь к справедливому завершению сотрудничества. Она назвала контракт "рабским" и обвинила лейбл в шантаже роялти и навязывании новых условий, которые ее не устраивают.

"Я хочу, чтобы меня наконец-то отпустили по этому рабскому контракту, как и было договорено, но не шантажировали зарплатой или роялти, чтобы я подписала новое соглашение с условиями, которые меня не устраивают, как это происходит сейчас", — рассказала Кажанна.

Jerry Heil публично отреагировала на эти заявления, допустив, что артистку могли "накрутить" представители другого лейбла. По словам Шемаевой, NOVA MUSIC никогда не ограничивал творческую свободу Кажанны, не вмешивался в ее музыку и не претендовал на авторские права. Она также подчеркнула, что поддерживала участие певицы в Нацотборе на "Евровидении" и была готова отказаться от собственных амбиций ради нее.

"Если Аня пришла к таким выводам сама – это очень грустно. Кто знает мою историю хотя бы начиная где-то с 2017 года, знает, что я прошла путь непростой и никогда бы не поступила так с любым артистом", – ответила Jerry Heil.

В итоге NOVA MUSIC объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Кажанной. По официальной позиции лейбла, проект с Кажанной, который начался в 2023 году должен был быть долгосрочной инвестицией, который должен был выйти в плюс только с третьего года. Контракт предусматривал распределение прибыли в пользу лейбла и 30% артистке. Осенью была предложена модель 50 на 50, но Макиенко отклонила предложение.

