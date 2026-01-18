Конфликт Jerry Heil и Кажанны: все что известно о скандале с NOVA MUSIC

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В украинской музыкальной индустрии разразился публичный конфликт между певицей Кажанной (Ганна Макиенко) и лейблом NOVA MUSIC, основанным Jerry Heil (Яной Шемаевой). Артистка объявила о прекращении сотрудничества, обвинив лейбл в невыплате роялти и давлении со стороны менеджмента. В компании же эти обвинения отвергают и называют ситуацию следствием разногласий по условиям контракта.
Скандал Jerry Heil и Кажанна. Фото из открытых источников
Кажанна заявила, что была вынуждена вынести проблему в публичное пространство, поскольку якобы не могла получить ответы от команды лейбла в частном порядке. В своем сообщении в Instagram певица подчеркнула, что не призывает к травле Jerry Heil, а стремится лишь к справедливому завершению сотрудничества. Она назвала контракт "рабским" и обвинила лейбл в шантаже роялти и навязывании новых условий, которые ее не устраивают.
Jerry Heil публично отреагировала на эти заявления, допустив, что артистку могли "накрутить" представители другого лейбла. По словам Шемаевой, NOVA MUSIC никогда не ограничивал творческую свободу Кажанны, не вмешивался в ее музыку и не претендовал на авторские права. Она также подчеркнула, что поддерживала участие певицы в Нацотборе на "Евровидении" и была готова отказаться от собственных амбиций ради нее.
В итоге NOVA MUSIC объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Кажанной. По официальной позиции лейбла, проект с Кажанной, который начался в 2023 году должен был быть долгосрочной инвестицией, который должен был выйти в плюс только с третьего года. Контракт предусматривал распределение прибыли в пользу лейбла и 30% артистке. Осенью была предложена модель 50 на 50, но Макиенко отклонила предложение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Alyona Alyona откровенно рассказала о нынешних отношениях с Jerry Heil.
Также "Комментарии" писали, что Джамала удивила заявлением об артистах, развлекавших российскую публику.