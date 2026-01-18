Конфлікт Jerry Heil і Кажанни: усе що відомо про скандал з NOVA MUSIC

Рубрики
В українській музичній індустрії спалахнув публічний конфлікт між співачкою Кажанною (Ганна Макієнко) та лейблом NOVA MUSIC, заснованим Jerry Heil (Яною Шемаєвою). Артистка оголосила про припинення співпраці, звинувативши лейбл у невиплаті роялті та тиску з боку менеджменту. У компанії ж ці звинувачення відкидають і називають ситуацію наслідком розбіжностей щодо умов контракту.
Скандал Jerry Heil і Кажанна. Фото з відкритих джерел
Кажанна заявила, що була змушена винести проблему в публічний простір, оскільки нібито не могла отримати відповіді від команди лейблу в приватному порядку. У своєму дописі в Instagram співачка наголосила, що не закликає до цькування Jerry Heil, а прагне лише справедливого завершення співпраці. Вона назвала контракт "рабським" і звинуватила лейбл у шантажі роялті та нав’язуванні нових умов, які її не влаштовують.
Jerry Heil публічно відреагувала на ці заяви, припустивши, що артистку могли "накрутити" представники іншого лейблу. За словами Шемаєвої, NOVA MUSIC ніколи не обмежував творчу свободу Кажанни, не втручався в її музику і не претендував на авторські права. Вона також наголосила, що підтримувала участь співачки у Нацвідборі на "Євробачення" і була готова відмовитися від власних амбіцій заради неї.
У підсумку NOVA MUSIC оголосив про дострокове припинення співпраці з Кажанною. За офіційною позицією лейблу, проєкт із Кажанною, який почався у 2023 році мав бути довгостроковою інвестицією, який мав вийти в плюс лише з третього року. Контракт передбачав розподіл прибутку 70% на користь лейблу та 30% артистці. Восени було запропоновано модель 50 на 50, але Кажанна відхилила пропозицію.
