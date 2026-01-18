Конфлікт Jerry Heil і Кажанни: усе що відомо про скандал з NOVA MUSIC

В українській музичній індустрії спалахнув публічний конфлікт між співачкою Кажанною (Ганна Макієнко) та лейблом NOVA MUSIC, заснованим Jerry Heil (Яною Шемаєвою). Артистка оголосила про припинення співпраці, звинувативши лейбл у невиплаті роялті та тиску з боку менеджменту. У компанії ж ці звинувачення відкидають і називають ситуацію наслідком розбіжностей щодо умов контракту.

Скандал Jerry Heil і Кажанна. Фото з відкритих джерел

Кажанна заявила, що була змушена винести проблему в публічний простір, оскільки нібито не могла отримати відповіді від команди лейблу в приватному порядку. У своєму дописі в Instagram співачка наголосила, що не закликає до цькування Jerry Heil, а прагне лише справедливого завершення співпраці. Вона назвала контракт "рабським" і звинуватила лейбл у шантажі роялті та нав’язуванні нових умов, які її не влаштовують.

"Я хочу, щоб мене нарешті відпустили з цього рабського контракту, як і було домовлено, але не шантажували зарплатою чи роялті, щоб я підписала нову угоду з умовами, що мене не влаштовують, як це відбувається зараз", — розповіла Кажанна.

Jerry Heil публічно відреагувала на ці заяви, припустивши, що артистку могли "накрутити" представники іншого лейблу. За словами Шемаєвої, NOVA MUSIC ніколи не обмежував творчу свободу Кажанни, не втручався в її музику і не претендував на авторські права. Вона також наголосила, що підтримувала участь співачки у Нацвідборі на "Євробачення" і була готова відмовитися від власних амбіцій заради неї.

"Якщо Аня дійшла до таких висновків сама — це дуже сумно. Хто знає мою історію хоча б починаючи десь з 2017 року, знає, що я пройшла шлях непростий і ніколи б не вчинила так з будь-яким артистом", — відповіла Jerry Heil.

У підсумку NOVA MUSIC оголосив про дострокове припинення співпраці з Кажанною. За офіційною позицією лейблу, проєкт із Кажанною, який почався у 2023 році мав бути довгостроковою інвестицією, який мав вийти в плюс лише з третього року. Контракт передбачав розподіл прибутку 70% на користь лейблу та 30% артистці. Восени було запропоновано модель 50 на 50, але Кажанна відхилила пропозицію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Alyona Alyona відверто розповіла про нинішні стосунки з Jerry Heil.

Також "Коментарі" писали, що Джамала здивувала заявою про артистів, які розважали російську публіку.