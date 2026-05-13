Одну страну освистали на Евровидение-2026: что произошло (ВИДЕО)

Первый полуфинал Евровидения-2026 в Вене сопровождался не только музыкой, но и политическими спорами. Представителя Израиля Ноама Беттана во время выступления часть зрителей встретила свистом и криками в зале арены Wiener Stadthalle.

28-летний израильский певец исполнял композицию Michelle на сцене Евровидения-2026. В момент выступления свист был слышен во время тихих моментов номера, а некоторые зрители открыто выражали протест против участия Израиля в шоу.

Причиной возмущения послужили события на Ближнем Востоке и действия Израиля в секторе Газа. В течение недели в Вене проходили акции протеста с призывами отстранить страну от участия в конкурсе. На этом фоне несколько стран, среди которых Ирландия, Испания, Нидерланды, Исландия и Словения, объявили бойкот конкурса.

Подобная ситуация возникает не в первый раз. На Евровидение-2024 и Евровидение-2025 израильских исполнителей также освистывали во время выступлений. Тогда организаторы использовали технологию подавления свиста в телевизионной трансляции.

Несмотря на скандал, букмекеры продолжают считать Израиль одним из фаворитов конкурса. Ноам Беттан в настоящее время входит в топ-6 претендентов на победу, имея около 5% шансов на триумф. Главным фаворитом остается Финляндия.

С первого полуфинала в грандфинал конкурса кроме Израиля также прошли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Хорватия, Литва и Польша. Португалия, Грузия, Черногория, Эстония и Сан-Марино покинули конкурс.

