logo_ukra

BTC/USD

80955

ETH/USD

2301.05

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки скандал Одну країну освистали на Євробачення-2026: що сталося (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Одну країну освистали на Євробачення-2026: що сталося (ВІДЕО)

Представника Ізраїлю Ноама Беттана освистали під час виступу на Євробаченні-2026 у Відні.

13 травня 2026, 09:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Перший півфінал Євробачення-2026 у Відні супроводжувався не лише музикою, а й політичними суперечками. Представника Ізраїлю Ноама Беттана під час виступу частина глядачів зустріла свистом та вигуками у залі арени Wiener Stadthalle.

Одну країну освистали на Євробачення-2026: що сталося (ВІДЕО)

Ізраїль освистали на Євробаченні-2026. Фото з відкритих джерел

28-річний ізраїльський співак виконував композицію Michelle на сцені Євробачення-2026. У момент виступу свист було чути під час тихих моментів номера, а деякі глядачі відкрито висловлювали протест проти участі Ізраїлю в цьогорічному шоу.

Причиною обурення стали події на Близькому Сході та дії Ізраїлю в секторі Гази. Протягом тижня у Відні відбувалися акції протесту із закликами усунути країну від участі у конкурсі. На цьому тлі кілька держав, серед яких Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Ісландія та Словенія, оголосили бойкот конкурсу.

Подібна ситуація виникає не вперше. На Євробачення-2024 та Євробачення-2025 ізраїльських виконавців також освистували під час виступів. Тоді організатори використовували технологію приглушення свисту в телевізійній трансляції.

Попри скандал, букмекери продовжують вважати Ізраїль одним із фаворитів конкурсу. Ноам Беттан наразі входить до топ-6 претендентів на перемогу, маючи близько 5% шансів на тріумф. Головним фаворитом залишається Фінляндія.

З першого півфіналу до грандфіналу конкурсу крім Ізраїлю також пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Хорватія, Литва та Польща. Натомість Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино залишили конкурс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що аутсайдер Євробачення-2026 з 1% шансів на перемогу несподівано став фаворитом конкурсу.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект спрогнозував місце України на конкурсі Євробачення-2026.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини