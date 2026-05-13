Одну країну освистали на Євробачення-2026: що сталося (ВІДЕО)

Перший півфінал Євробачення-2026 у Відні супроводжувався не лише музикою, а й політичними суперечками. Представника Ізраїлю Ноама Беттана під час виступу частина глядачів зустріла свистом та вигуками у залі арени Wiener Stadthalle.

Ізраїль освистали на Євробаченні-2026. Фото з відкритих джерел

28-річний ізраїльський співак виконував композицію Michelle на сцені Євробачення-2026. У момент виступу свист було чути під час тихих моментів номера, а деякі глядачі відкрито висловлювали протест проти участі Ізраїлю в цьогорічному шоу.

Причиною обурення стали події на Близькому Сході та дії Ізраїлю в секторі Гази. Протягом тижня у Відні відбувалися акції протесту із закликами усунути країну від участі у конкурсі. На цьому тлі кілька держав, серед яких Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Ісландія та Словенія, оголосили бойкот конкурсу.

Подібна ситуація виникає не вперше. На Євробачення-2024 та Євробачення-2025 ізраїльських виконавців також освистували під час виступів. Тоді організатори використовували технологію приглушення свисту в телевізійній трансляції.

Попри скандал, букмекери продовжують вважати Ізраїль одним із фаворитів конкурсу. Ноам Беттан наразі входить до топ-6 претендентів на перемогу, маючи близько 5% шансів на тріумф. Головним фаворитом залишається Фінляндія.

З першого півфіналу до грандфіналу конкурсу крім Ізраїлю також пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Хорватія, Литва та Польща. Натомість Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино залишили конкурс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що аутсайдер Євробачення-2026 з 1% шансів на перемогу несподівано став фаворитом конкурсу.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект спрогнозував місце України на конкурсі Євробачення-2026.