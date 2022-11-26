Оскароносного актера обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам: подробности скандала

На днях стало известно о том, что против двукратного обладателя премии "Оскар", известного голливудского актера Кевина Спейси был выдвинут ряд новых обвинений в сексуальных домогательствах.

Иллюстрационное фото/Engin_Akyurt

Так, Королевская прокурорская служба Англии и Уэльса сообщила о том, что против знаменитости было выдвинуто семь новых обвинений в сексуальных домогательствах в отношении одного мужчины.

Среди них три обвинения в непристойном поведении, три обвинения в сексуальном насилии и одно в принуждении человека к сексуальным действиям без его согласия. Утверждается, что эти действия были совершены в период с 2001 по 2004 год.

Напомним, в конце октября 2017 года актёр Энтони Рэпп рассказал, что в 1986 году Спейси пытался склонить его к сексу. На тот момент актёру было 14 лет. Впоследствии еще 15 человек обвинили Спейси в подобных случаях домогательств. Отмечается, что восемь человек, которые работали с Кевином Спейси в сериале "Карточный домик", также обвинили актёра в приставаниях.

Сотрудники, работавшие в театре "Old Vic", где 11 лет Спейси был художественным руководителем, поддержали своих коллег и рассказали о том, что актер действительно позволял себе вольности по отношению к парням и вел себя "грязно".





По данным фактам было проведено расследование, однако Спейси так и не был привлечен к ответственности. Некоторые иски отозвали сами заявители, а некоторые попросту не были доказаны. Не смотря на это, летом должно состояться заседание по делу о сексуальных домогательствах. Пострадавшими были названы трое мужчин, а сами инциденты происходили в период с 2005 по 2013 год. Теперь же к этим обвенениям добавилось еще семь эпизодов, которые были связаны с одним и тем же мужчиной.

Сексуальные скандалы практически полностью разрушили карьеру некогда успешного актера: после 2017 года с ним разорвали контракты все студии. Так, сервис Netflix и телестудия MRC сообщили, что Кевин Спейси больше не будет участвовать в съёмках сериала "Карточный домик". Было также объявлено, что съёмки биографического фильма Гора Видала, в котором он играл главную роль, прекращены. Netflix разорвал все связи с актёром. Его перестали приглашать в кино и сериалы, а имя Спейси никто не желал слышать.

В 2017 году Спейси официально заявил о своей гомосексуальности и неоднократно приносил извинения за свое непристойное поведение в прошлом, однако все это, увы, не спасло карьеру актера.

Для справки: Кевин Спейси - известный 63-летний американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и пародист. У него в арсенале десятки ролей в успешных кинокартинах и сериалах. Он получил два "Оскара" за фильмы "Подозрительные лица" (1995 год) и "Красота по-американски" (1999 год). Кроме этого актер был награжден десятками престижных кинопремий, таких как "Золотой глобус", "Тони", BAFTA и многие другие.

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