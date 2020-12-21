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Главная Новости Звезды скандал "Позор. Ты монстр": американскую модель поджидали возле магазина натурального меха зоозащитники (ВИДЕО)
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"Позор. Ты монстр": американскую модель поджидали возле магазина натурального меха зоозащитники (ВИДЕО)

Зоозащитники обвиняли девушку в том, что она монстр, потому как носит на себя настоящий мех

сегодня, 18:01
Автор:

Мокрик Анастасия

Инцидент случился на улице Родео-драйв в городе Беверли-Хиллз. В центре скандала оказалась американская модель и участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер. Об этом информирует TMZ.

"Позор. Ты монстр": американскую модель поджидали возле магазина натурального меха зоозащитники (ВИДЕО)

ФОТО: reuters

На минувших выходных девушка отправилась на шопинг и посетила один из магазинов с изделиями из натурального меха. Однако выйти из него спокойной Дженнер так и не удалось. В момент, когда модель собиралась покинуть магазин, его окружили зоозащитники, которые обвиняли Кайли в том, что она монстр. Причиной тому стали покупки в том самом магазине и его посещение в целом. Активисты кричали в громкоговорители "Позор" и буквально не давали проходу знаменитости.

В итоге Кайли вместе со своей охраной вышли через запасной выход. Однако это ситуацию не спасло. Зоозащитники все же шли за ней до самой машины и обвиняли её в том, что она носит на себе убитых животных. Всю ситуацию люди снимали на видео, а затем опубликовали в социальных сетях. Сама же модель об произошедшем инциденте на своей странице в соцсети не упоминала и никак не комментировала ситуацию. 

К слову, в 2019 году журнал Forbes признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в истории. Её состояние в 1 млрд долларов помогло получить этот статус. Однако, в мае 2020 года выяснилось, что девушка в течение нескольких лет завышала масштабы собственного бизнеса. После того как эта информация была проверена, Forbes исключил Дженнер из списка миллиардеров. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Анастасия Приходько вызвала полицию для собственной дочери, а также о том, что возлюбленная Роналду снялась в нижнем белье на фоне елки.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CJ0ORZmLcBc&ab_channel=TMZ
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