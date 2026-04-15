Руби Роуз обвинила Кэти Перри в сексуальных домогательствах: "Она оттянула трусики"

Австралийская актриса Руби Роуз публично обвинила певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах. По словам Роуз, инцидент произошел почти два десятилетия назад в ночном клубе в Мельбурне, однако она отважилась рассказать о нем только сейчас.

Кэти Перри. Фото: flickr

Руби Роуз прокомментировала публикацию Кэти Перри о фестивале Coachella, в котором обвинила певицу в сексуальных домогательствах.

"Кэти Перри сексуально добивалась меня в ночном клубе Spice Market в Мельбурне. Кого волнует, что она думает", – заявила Роуз.

Роуз объяснила, что долгое время не говорила об этом публично из-за психологического давления и страха последствий. По ее словам, "понадобились годы, чтобы найти голос" и сказать об этом инциденте. В своих сообщениях в соцсетях Роуз описала событие как травматическое и подчеркнула, что раньше пыталась преподносить его как "забавную историю", не осознавая масштаба пережитого.

Пользователи начали активно интересоваться, что произошло, в частности, ссылаясь на хит певицы спросили: "Она поцеловала девушку, и тебе это не понравилось?". Однако Роуз рассказала, что ситуация была другой.

"Она меня не целовала. Она увидела, как я "отдыхаю" на коленях моей лучшей подруги, чтобы избежать ее, а потом наклонилась, оттащила свои трусики в сторону и принялась тереться своей отвратительной вагиной о мое лицо, пока я не открыла глаза и не блювонула на нее", — ответила Роуз.

Актриса добавила, что уже подала заявление в полицию по поводу инцидента 20-летней давности с Кэти Перри.

Представители Кэти Перри категорически отрицали обвинения.

"Обвинения, которые Руби Роуз распространяет в социальных сетях в отношении Кэти Перри, не только категорически неправдивы, но и является опасной, безрассудной ложью. Госпожа Роуз имеет хорошо задокументированную историю серьезных публичных обвинений в социальных сетях против разных лиц, эти заявления неоднократно опровергались этими заявлениями", — говорится в заявлении.

