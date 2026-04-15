Руби Роуз обвинила Кэти Перри в сексуальных домогательствах: "Она оттянула трусики"

Австралийская актриса Руби Роуз публично обвинила певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах. По словам Роуз, инцидент произошел почти два десятилетия назад в ночном клубе в Мельбурне, однако она отважилась рассказать о нем только сейчас.
Кэти Перри. Фото: flickr
Руби Роуз прокомментировала публикацию Кэти Перри о фестивале Coachella, в котором обвинила певицу в сексуальных домогательствах.
Роуз объяснила, что долгое время не говорила об этом публично из-за психологического давления и страха последствий. По ее словам, "понадобились годы, чтобы найти голос" и сказать об этом инциденте. В своих сообщениях в соцсетях Роуз описала событие как травматическое и подчеркнула, что раньше пыталась преподносить его как "забавную историю", не осознавая масштаба пережитого.
Пользователи начали активно интересоваться, что произошло, в частности, ссылаясь на хит певицы спросили: "Она поцеловала девушку, и тебе это не понравилось?". Однако Роуз рассказала, что ситуация была другой.
Актриса добавила, что уже подала заявление в полицию по поводу инцидента 20-летней давности с Кэти Перри.
Представители Кэти Перри категорически отрицали обвинения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кэти Перри проиграла многолетнее судебное дело против Кети Перри.
Также "Комментарии" писали, что Кэти Перри впервые появилась на публике в компании бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.