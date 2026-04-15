Рубі Роуз звинуватила Кеті Перрі у сексуальних домаганнях: "Вона відтягнула трусики"

Австралійська акторка Рубі Роуз публічно звинуватила співачку Кеті Перрі у сексуальних домаганнях. За словами Роуз, інцидент стався майже два десятиліття тому в нічному клубі в Мельбурні, однак вона наважилася розповісти про нього лише зараз.

Кеті Перрі. Фото: flickr

Рубі Роуз прокоментувала допис Кеті Перрі про фестиваль Coachella, у якому звинуватила співачку в сексуальних домаганнях.

"Кеті Перрі сексуально домагалася мене в нічному клубі Spice Market у Мельбурні. Кого хвилює, що вона думає", — заявила Роуз.

Роуз пояснила, що тривалий час не говорила про це публічно через психологічний тиск і страх наслідків. За її словами, "знадобилися роки, щоб знайти голос" та сказати про цей інцидент. У своїх дописах у соцмережах Роуз описала подію як травматичну та наголосила, що раніше намагалася подавати її як "кумедну історію", не усвідомлюючи масштабу пережитого.

Користувачі почали активно цікавитися, що сталося, зокрема посилаючись на хіт співачки запитали: "Вона поцілувала дівчину, і тобі це не сподобалося?". Однак Роуз розповіла, що ситуація була іншою.

"Вона мене не цілувала. Вона побачила, як я "відпочиваю" на колінах моєї найкращої подруги, щоб уникнути її, а потім нахилилася, відтягнула свої трусики вбік і почала тертися своєю огидною вагіною об моє обличчя, поки я не розплющила очі і не виблювала на неї", – написала Роуз.

Акторка додала, що вже подала заяву до поліції щодо інциденту 20-річної давності з Кеті Перрі.

Представники Кеті Перрі категорично заперечили звинувачення.

"Звинувачення, які Рубі Роуз поширює в соціальних мережах щодо Кеті Перрі, не лише категорично неправдиві, а й є небезпечною, безрозсудною брехнею. Пані Роуз має добре задокументовану історію серйозних публічних звинувачень у соціальних мережах проти різних осіб, ці заяви неодноразово спростовувалися цими особами", — йдеться в заяві.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кеті Перрі програла багаторічну судову справу проти Кеті Перрі.

Також "Коментарі" писали, що Кеті Перрі вперше з’явилася на публіці в компанії колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.