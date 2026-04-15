Рубі Роуз звинуватила Кеті Перрі у сексуальних домаганнях: "Вона відтягнула трусики"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Австралійська акторка Рубі Роуз публічно звинуватила співачку Кеті Перрі у сексуальних домаганнях. За словами Роуз, інцидент стався майже два десятиліття тому в нічному клубі в Мельбурні, однак вона наважилася розповісти про нього лише зараз.
Кеті Перрі. Фото: flickr
Рубі Роуз прокоментувала допис Кеті Перрі про фестиваль Coachella, у якому звинуватила співачку в сексуальних домаганнях.
Роуз пояснила, що тривалий час не говорила про це публічно через психологічний тиск і страх наслідків. За її словами, "знадобилися роки, щоб знайти голос" та сказати про цей інцидент. У своїх дописах у соцмережах Роуз описала подію як травматичну та наголосила, що раніше намагалася подавати її як "кумедну історію", не усвідомлюючи масштабу пережитого.
Користувачі почали активно цікавитися, що сталося, зокрема посилаючись на хіт співачки запитали: "Вона поцілувала дівчину, і тобі це не сподобалося?". Однак Роуз розповіла, що ситуація була іншою.
Акторка додала, що вже подала заяву до поліції щодо інциденту 20-річної давності з Кеті Перрі.
Представники Кеті Перрі категорично заперечили звинувачення.
