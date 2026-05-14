Скандал на Евровидении: Израиль высмеял внешность Lelek (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Израильский вещатель KAN высмеял облик хорватской группы Lelek на Евровидении-2026.

14 мая 2026, 15:40
Вокруг Евровидения-2026 разразился новый международный скандал после того, как израильский вещатель KAN опубликовал сообщение с насмешками над внешностью участниц хорватской группы Lelek. Причиной возмущения стали комментарии по сценическому образу артисток, которые использовали в своем номере традиционные символические татуировки.

Представители Хорватии на Евровидении-2026 группа Lelek.

После выступления Lelek в первом полуфинале Евровидения-2026 в соцсетях израильского вещателя KAN появилось видео с подписью: "Когда в Эйлате перестарались с татуировками хной", имея в виду лицо хорватских представительниц.

Участницы Lelek резко отреагировали на слова израильского вещателя. В заявлении группа подчеркнула, что их номер был посвящен темам женской боли, исторической памяти и опыта угнетенных женщин.

"Нас беспокоят комментарии израильской телекомпании KAN, в которых высмеиваются наша культура и жертвы, принесенные угнетенными католическими женщинами. Особенно тревожно высмеивать женщин, поющих о женской боли и страданиях, демонстрируя при этом полное отсутствие эмпатии и уважения к страданиям других", — говорится в сообжении.

После волны критики KAN удалил сообщение и опубликовал официальное извинение. Представители вещателя заявили, что не намеревались оскорбить хорватскую делегацию или общественность, и извинились перед группой и главами делегации Хорватии.

Заметим, что татуировки Lelek символизируют традиционную практику татуировок католических женщин при Османской империи. Эти символы использовались для обозначения их христианской веры и защиты их идентичности от принудительного обращения или похищения. Татуировки служили постоянным, свидетельством идентичности во времена угнетения работая как "шрамы веры", которые невозможно было стереть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представителя Израиля Ноама Беттана освистали во время выступления на Евровидении-2026 в Вене.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект спрогнозировал место украинской певицы Leléka на конкурсе "Евровидение-2026".



