Скандал на Евровидении: Израиль высмеял внешность Lelek (ФОТО)

Вокруг Евровидения-2026 разразился новый международный скандал после того, как израильский вещатель KAN опубликовал сообщение с насмешками над внешностью участниц хорватской группы Lelek. Причиной возмущения стали комментарии по сценическому образу артисток, которые использовали в своем номере традиционные символические татуировки.

Представители Хорватии на Евровидении-2026 группа Lelek.

После выступления Lelek в первом полуфинале Евровидения-2026 в соцсетях израильского вещателя KAN появилось видео с подписью: "Когда в Эйлате перестарались с татуировками хной", имея в виду лицо хорватских представительниц.



Участницы Lelek резко отреагировали на слова израильского вещателя. В заявлении группа подчеркнула, что их номер был посвящен темам женской боли, исторической памяти и опыта угнетенных женщин.

"Нас беспокоят комментарии израильской телекомпании KAN, в которых высмеиваются наша культура и жертвы, принесенные угнетенными католическими женщинами. Особенно тревожно высмеивать женщин, поющих о женской боли и страданиях, демонстрируя при этом полное отсутствие эмпатии и уважения к страданиям других", — говорится в сообжении.

После волны критики KAN удалил сообщение и опубликовал официальное извинение. Представители вещателя заявили, что не намеревались оскорбить хорватскую делегацию или общественность, и извинились перед группой и главами делегации Хорватии.

Заметим, что татуировки Lelek символизируют традиционную практику татуировок католических женщин при Османской империи. Эти символы использовались для обозначения их христианской веры и защиты их идентичности от принудительного обращения или похищения. Татуировки служили постоянным, свидетельством идентичности во времена угнетения работая как "шрамы веры", которые невозможно было стереть.

