Головна Новини Зірки скандал Скандал на Євробаченні: Ізраїль висміяв зовнішність Lelek (ФОТО)
НОВИНИ

Скандал на Євробаченні: Ізраїль висміяв зовнішність Lelek (ФОТО)

Ізраїльський мовник KAN висміяв зовнішність хорватського гурту Lelek на Євробаченні-2026.

14 травня 2026, 15:40
Slava Kot

Навколо Євробачення-2026 спалахнув новий міжнародний скандал після того, як ізраїльський мовник KAN опублікував допис з насмішками над зовнішністю учасниць хорватського гурту Lelek. Причиною обурення стали коментарі щодо сценічного образу артисток, які використали у своєму номері традиційні символічні татуювання.

Представники Хорватії на Євробаченні-2026 гурт Lelek. Фото з відкритих джерел

Після виступу Lelek у першому півфіналі Євробачення-2026 у соцмережах ізраїльського мовника KAN з’явилося відео з підписом: "Коли в Ейлаті перестаралися з татуюваннями хною", маючи на увазі обличчя хорватських представниць.

Учасниці Lelek різко відреагували на слова ізраїльського мовника. У заяві гурт наголосив, що їхній номер був присвячений темам жіночого болю, історичної пам’яті та досвіду пригноблених жінок. 

"Нас непокоять коментарі ізраїльської телекомпанії KAN, в яких висміюються наша культура та жертви, принесені пригнобленими католицькими жінками. Особливо тривожно висміювати жінок, які співають про жіночий біль і страждання, демонструючи при цьому повну відсутність емпатії та поваги до страждань інших", – йдеться в заяві Lelek.

Після хвилі критики KAN видалив допис та опублікував офіційне вибачення. Представники мовника заявили, що не мали наміру образити хорватську делегацію чи громадськість, і перепросили у гурту та голови делегації Хорватії.

Зауважимо, що татуювання Lelek символізують традиційну практику татуювань католицьких жінок за часів Османської імперії. Ці символи використовувалися для позначення їхньої християнської віри та захисту їхньої ідентичності від примусового навернення чи викрадення. Татуювання служили постійним, свідоцтвом ідентичності в часи гноблення працюючи, як "шрами віри", які неможливо було стерти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що представника Ізраїлю Ноама Беттана освистали під час виступу на Євробаченні-2026 у Відні.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект спрогнозував місце української співачки Leléka на конкурсі Євробачення-2026.



