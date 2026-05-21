Скандал на Евровидении: почему вырезали выступление Сердючки – реакция Данилко (ВИДЕО)

Вокруг юбилейного Евровидения-2026 разразился новый скандал из-за выступления Верки Сердючки в гранд-финале конкурса. Зрители заметили, что официальный YouTube-канал шоу опубликовал неполную версию номера украинского артиста. Как оказалось, один из самых эмоциональных моментов выступления был вырезан.

В ходе финала Сердючка выполнила отрывки из двух культовых для Евровидения композиций: Puppet On The String британской певицы Sandie Shaw и Nel Blu, Dipinto Di Blu (Volare) итальянского музыканта Domenico Modugno. Именно часть из Volare и убрали из официального видео Евровидения. Раньше на видео был момент, когда многотысячная арена пела эту песню вместе с Данилко.

Причиной удаления Сердючки из видео Евровидения стали авторские права. Организаторы конкурса не получили необходимого разрешения от правообладателей композиции, поэтому вынуждены были удалить фрагмент из публичной версии выступления. Эта ситуация вызвала волну критики среди фанатов Евровидения.

Сам Андрей Данилко заявил, что понимает действия организаторов конкурса, но не понимает, зачем приглашать "икону Евровидения" и не показывать ее. Артист также отметил, что в дальнейшем будет внимательнее относиться к согласованию авторских прав и деталей постановки перед участием в крупных международных шоу.

"Благодарю еврофанов за такую искреннюю реакцию и поддержку. Повлиять на ситуацию я никак не могу, но для меня это урок", — говорится в заявлении Сердючки.

В то же время Данилко заинтриговал поклонников новостью, уже контактирующей с правообладателями Volare, чтобы официально записать полноценный кавер на культовую композицию. По словам артиста, он хотел бы "дать песне новую жизнь".

