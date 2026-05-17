Ведуча з'явилась у "голій" сукні на сцені Євробачення 2026 (ФОТО)

Гранд-фінал Євробачення-2026 у Відні запам’ятався не лише музичними виступами, а й ефектними появами зірок на сцені. Однією з найобговорюваніших персон вечора стала австрійська телеведуча та співачка Вікторія Сваровскі, яка з’явилася перед мільйонами глядачів у сміливому напівпрозорому образі.

Ведучі Євробачення: Вікторія Сваровскі та Міхаел Островскі. Фото: YouTube

32-річна спадкоємиця ювелірної імперії Swarovski Вікторія Сваровскі відкривала фінал конкурсу разом з актором Міхаелем Островскі. Для виходу на сцену ведуча обрала вузьку сукню кольору морської хвилі, оздоблену сотнями блискучих кристалів. Завдяки напівпрозорій тканині та щільному приляганню до фігури вбрання створювало ефект "другої шкіри". Особливу увагу глядачів привернули глибоке декольте та прозорий ліф, прикрашений сяючими елементами.

Цікаво, що попри прямий зв’язок із всесвітньо відомим брендом Swarovski, ведуча свідомо відмовилася від родинних прикрас. В інтерв’ю The Mirror Вікторія Сваровскі заявила, що не хотіла робити "очевидний вибір" і натомість обрала вбрання іншого люксового бренду.

Swarovski — одна з найвідоміших ювелірних компаній світу, заснована у 1895 році Даніелем Сваровскі. Сама Вікторія Сваровскі давно будує власну кар’єру у шоу-бізнесі. Вона співпрацювала з Sony Music, брала участь у популярних телешоу та перемогла у німецькому проєкті "Let’s Dance".

Цьогоріч Австрія приймала Євробачення втретє в історії після перемоги співака Джей Джея у 2025 році. Фінал конкурсу проходив на арені Wiener Stadthalle. Перемогу здобула Болгарія, яку представляла співачка DARA з піснею "Bangaranga".

