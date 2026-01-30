«Скандал на памяти легенды»: Кристина Соловий публично отказалась петь на концерте Степана Гиги

Вокруг концерта памяти легендарного украинского певца Степана Гиги , запланированного на 28 марта в киевском Дворце спорта , разразился громкий скандал. После обнародования списка участников мероприятия выяснилось, что одна из заявленных артисток – Кристина Соловий – категорически отказывается выходить на сцену. Свою позицию певица публично озвучила в сторож Instagram, что мгновенно повлекло за собой волну обсуждений и критики.

Соловий сорвала участие в концерте памяти Степана Гиги – соцсети взорвались обсуждением

В своем заявлении Соловий отметила, что организаторы концерта не контактировали с ней и не согласовывали ее участие в событии. По словам певицы, она узнала о собственном "участии" уже после публикации афиши, что считает недопустимым. Именно поэтому артистка заявила, что выступать на концерте не будет .

В то же время, тон и момент этого отказа стали причиной общественного резонанса. Концерт посвящен памяти Степана Гиги – исполнителя, которого многие украинцы считают символом целой эпохи. Часть аудитории восприняла публичное заявление Соловий как слишком резкое и неуместное именно в контексте мемориального мероприятия, даже с учетом организационных ошибок.

Сама певица отметила, что искренне уважает творчество Степана Гиги и его вклад в украинскую культуру , однако принципиально не согласен с практикой включения артистов в программу без предварительной договоренности. По ее мнению, такая ситуация неуважительна к исполнителям и не может оставаться без реакции.

Впрочем, в соцсетях все чаще звучит другое мнение: даже если организаторы допустили ошибку, публичный отказ от участия в концерте памяти умершего артиста выглядит по меньшей мере неоднозначно . Пользователи отмечают, что подобные вопросы можно было решать непублично, без скандала, затмившего саму идею чествования.

Напомним, как сообщали "Комментарии", Степан Гига скончался 12 декабря 2025 года после резкого ухудшения состояния здоровья. В конце ноября артиста госпитализировали и прооперировали, однако спасти его не удалось. Похороны прошли 15 декабря на Лычаковском кладбище во Львове. После смерти певца также появилась информация, что его дочь требует присвоить отцу звание Героя Украины , что еще раз подчеркивает масштаб личности Гиги для украинской сцены. Также в Киеве хотят одну из улиц назвать в честь певца.