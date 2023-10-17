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Скандал с порноактрисой Миа Халифа получил новое продолжение

Популярная бывшая порнозвезда Миа Халифа из-за заявлений о войне в Израиле попала в скандал.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Бывшая порноактриса Миа Халифа открыто поддержала боевиков из ХАМАС и шутила в соцсетях в момент нападения на Израиль. Как следствие, крупные компании начали разрывать контракты со звездой фильмов для взрослых.

Скандал с порноактрисой Миа Халифа получил новое продолжение

Бывшая порноактриса Миа Халифа. Фото из открытых источников

После того, как Playboy прекратил сотрудничество с Миа Халифа и заблокировал ее аккаунт на собственной платформе для фото и видеоконтента, другой ресурс Pornhub также отреагировал на ситуацию. Согласно информации MSNBC средства Миа Халифа, которые были получены на Pornhub, были заморожены и впоследствии будут отправлены для поддержки Израиля.


Напомним, что Миа Халифа неоднократно высказывала скандальные заявления по палестино-израильскому конфликту. В частности, во время нападения ХАМАС в октябре Халифа шутила, что Израиль смогли разбить "партизаны в поддельных рубашках Gucci". Кроме того, бывшая порноактриса говорила, что израильские военные якобы целятся у детей.

Миа Халифа считает, что своими заявлениями она поддерживает людей, борющихся с угнетением. Звезда фильмов для взрослых заявила, что никогда не будет на стороне колониализма и не поддержит Израиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об известных актрисах, начавших свою карьеру с фильмов для взрослых.

Также "Комментарии" писали, что Миа Халифа потеряла контракт из-за своих высказываний о войне. От сотрудничества с порноактрисой отказалась компания, занимающаяся производством интимных товаров Red Lights Holland. Директор компании заявил, что слова Халифы были отвратительны и он надеется на то, что бывшая порноактриса станет лучшим человеком в будущем.



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Источник: https://www.marca.com/en/lifestyle/celebrities/2023/10/16/652d4bfc22601d7a078b45e0.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:12

Нацисти переслідують всіх хто заважає їм займатись мародерством і геноцидом. Одразу випливає фінансова складова. Навіть така. Для юдеїв брудних грошей не буває. Ради вигоди цар Нетаньяху разом з Путіним, з дідами на паличках, бігали навколо мавзолею головного терориста планети.


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