Скандал с порноактрисой Миа Халифа получил новое продолжение

Бывшая порноактриса Миа Халифа открыто поддержала боевиков из ХАМАС и шутила в соцсетях в момент нападения на Израиль. Как следствие, крупные компании начали разрывать контракты со звездой фильмов для взрослых.

Бывшая порноактриса Миа Халифа. Фото из открытых источников

После того, как Playboy прекратил сотрудничество с Миа Халифа и заблокировал ее аккаунт на собственной платформе для фото и видеоконтента, другой ресурс Pornhub также отреагировал на ситуацию. Согласно информации MSNBC средства Миа Халифа, которые были получены на Pornhub, были заморожены и впоследствии будут отправлены для поддержки Израиля.

Напомним, что Миа Халифа неоднократно высказывала скандальные заявления по палестино-израильскому конфликту. В частности, во время нападения ХАМАС в октябре Халифа шутила, что Израиль смогли разбить "партизаны в поддельных рубашках Gucci". Кроме того, бывшая порноактриса говорила, что израильские военные якобы целятся у детей.

Миа Халифа считает, что своими заявлениями она поддерживает людей, борющихся с угнетением. Звезда фильмов для взрослых заявила, что никогда не будет на стороне колониализма и не поддержит Израиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об известных актрисах, начавших свою карьеру с фильмов для взрослых.

Также "Комментарии" писали, что Миа Халифа потеряла контракт из-за своих высказываний о войне. От сотрудничества с порноактрисой отказалась компания, занимающаяся производством интимных товаров Red Lights Holland. Директор компании заявил, что слова Халифы были отвратительны и он надеется на то, что бывшая порноактриса станет лучшим человеком в будущем.