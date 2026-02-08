"Суспільне" объяснило скандал с Русланой на финале Нацотбора-2026

Финал Национального отбора на Евровидение-2026, состоявшийся 7 февраля, вызвал волну обсуждений в соцсетях. Причиной стал комментарий Русланы победительницы Евровидения-2004 и члена жюри, которая перед началом голосования прямо и публично призвала поддержать участницу Нацотбора певицу LELÉKA. Часть фанатов конкурса расценила это как давление на зрителей и возможное нарушение правил.

Руслана призвала поддержать LÉLEKA на финале Нацотбора-2026

На ситуацию отреагировало "Суспільне", являющееся организатором Нацотбора. У вещателя подчеркнули, что по правилам конкурса победителя определяют по сумме голосов жюри (50%) и зрителей (50%). В случае равенства баллов решающим является именно зрительское голосование.

В "Суспільне" объяснили, что члены жюри имеют право свободно комментировать выступления финалистов, выражая как критические, так и положительные мысли.

"Такой комментарий не нарушает правила Национального отбора и является личной позицией Русланы. Так, после завершения выступлений члены жюри проводят закрытое обсуждение и индивидуально выставляют баллы участникам, по сумме которых и формируется окончательный результат голосования жюри", — говорится в заявлении официального вещателя Евровидения в Украине.

В этом году в состав жюри Нацотбора кроме Русланы вошли также ZLATA OGNEVICH, композитор и певец Евгений Филатов, генеральный продюсер "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM" Виталий Дроздов и режиссер и хореограф Константин Томильченко.

Напомним, что победителем Нацотбора стала группа LELÉKA с песней Ridnym, которая и представит Украину на Евровидении-2026.

