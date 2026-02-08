logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки скандал "Суспільне" пояснило скандал з Русланою на фіналі Нацвідбору-2026
commentss НОВИНИ Всі новини

"Суспільне" пояснило скандал з Русланою на фіналі Нацвідбору-2026

Руслана закликала підтримати LELÉKA на фіналі Нацвідбору-2026. "Суспільне" пояснило, чи було це порушенням правил.

8 лютого 2026, 13:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026, що відбувся 7 лютого, спричинив хвилю обговорень у соцмережах. Причиною став коментар Руслани переможниці Євробачення-2004 і членкині журі, яка перед початком голосування прямо та публічно закликала підтримати учасницю Нацвідбору співачку LELÉKA. Частина фанатів конкурсу розцінила це як тиск на глядачів і можливе порушення правил.

"Суспільне" пояснило скандал з Русланою на фіналі Нацвідбору-2026

Руслана закликала підтримати LELÉKA на фіналі Нацвідбору-2026

На ситуацію відреагувало "Суспільне", яке є організатором Нацвідбору. У мовника наголосили, що за правилами конкурсу переможця визначають за сумою голосів журі (50%) та глядачів (50%). У разі рівності балів вирішальним є саме глядацьке голосування.

У "Суспільному" пояснили, що члени журі мають право вільно коментувати виступи фіналістів, висловлюючи як критичні, так і схвальні думки. 

"Такий коментар не порушує правил Національного відбору та є особистою позицією Руслани. Так, після завершення виступів члени журі проводять закрите обговорення та індивідуально виставляють бали учасникам, за сумою яких і формується остаточний результат голосування журі", — йдеться в заяві офіційного мовника Євробачення в Україні.

Цього року до складу журі Нацвідбору крім Руслани, увійшли також, ZLATA OGNEVICH, композитор і співак Євген Філатов, генеральний продюсер "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов та режисер і хореограф Костянтин Томільченко.

Нагадаємо, що переможцем Нацвідбору стала група LELÉKA з піснею Ridnym, яка й представить Україну на Євробаченні-2026.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, які шанси у LELÉKA здобути перемогу на Євробаченні-2026 для України.

Також "Коментарі" писали про інший скандал на Нацвідборі до Євробачення-2026. Jerry Heil заявила, що частину її номера вирізали з ефіру.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://corp.suspilne.media/novyny/61267-shchodo-komentuvannya-ruslany-pid-chas-finalu-natsvidboru-2026/
Теги:

Новини

Всі новини