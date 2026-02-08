"Суспільне" пояснило скандал з Русланою на фіналі Нацвідбору-2026

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026, що відбувся 7 лютого, спричинив хвилю обговорень у соцмережах. Причиною став коментар Руслани переможниці Євробачення-2004 і членкині журі, яка перед початком голосування прямо та публічно закликала підтримати учасницю Нацвідбору співачку LELÉKA. Частина фанатів конкурсу розцінила це як тиск на глядачів і можливе порушення правил.

Руслана закликала підтримати LELÉKA на фіналі Нацвідбору-2026

На ситуацію відреагувало "Суспільне", яке є організатором Нацвідбору. У мовника наголосили, що за правилами конкурсу переможця визначають за сумою голосів журі (50%) та глядачів (50%). У разі рівності балів вирішальним є саме глядацьке голосування.

У "Суспільному" пояснили, що члени журі мають право вільно коментувати виступи фіналістів, висловлюючи як критичні, так і схвальні думки.

"Такий коментар не порушує правил Національного відбору та є особистою позицією Руслани. Так, після завершення виступів члени журі проводять закрите обговорення та індивідуально виставляють бали учасникам, за сумою яких і формується остаточний результат голосування журі", — йдеться в заяві офіційного мовника Євробачення в Україні.

Цього року до складу журі Нацвідбору крім Руслани, увійшли також, ZLATA OGNEVICH, композитор і співак Євген Філатов, генеральний продюсер "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов та режисер і хореограф Костянтин Томільченко.

Нагадаємо, що переможцем Нацвідбору стала група LELÉKA з піснею Ridnym, яка й представить Україну на Євробаченні-2026.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, які шанси у LELÉKA здобути перемогу на Євробаченні-2026 для України.

Також "Коментарі" писали про інший скандал на Нацвідборі до Євробачення-2026. Jerry Heil заявила, що частину її номера вирізали з ефіру.