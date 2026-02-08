logo_ukra

Які шанси у LELÉKA здобути перемогу на Євробаченні-2026 для України: прогноз
commentss НОВИНИ Всі новини

Які шанси у LELÉKA здобути перемогу на Євробаченні-2026 для України: прогноз

Україна з піснею Ridnym від LELÉKA увійшла до ТОП-5 фаворитів Євробачення-2026.

8 лютого 2026, 10:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Після перемоги на Нацвідборі 7 лютого співачка LELÉKA стала офіційним представником України на Євробаченні-2026 у Відні з піснею Ridnym. Одразу після оголошення результатів букмекери оприлюднили перші прогнози щодо шансів країн-учасниць, і Україна вже увійшла до числа фаворитів конкурсу.

Які шанси у LELÉKA здобути перемогу на Євробаченні-2026 для України: прогноз

Які шанси в України на перемогу в Євробаченні-2026. Фото: Суспільне

За даними ресурсу Eurovisionworld, який агрегує дані провідних європейських букмекерських контор, найвищі шанси на перемогу на Єробаченні мають Ізраїль та Фінляндія — по 11%. На третій позиції розташувалася Греція з 8%. Україна спільно зі Швецією ділить четверту та п’яту позицію. Букмекери оцінюють шанси LELÉKA на перемогу на Євробаченні у 7%.

Варто зазначити, що серед ТОП-5 фаворитів лише дві країни вже оголосили своїх представників: Україна та Ізраїль. Ізраїльський співак Noam Bettan наразі не оприлюднив свою конкурсну пісню, тоді як LELÉKA вже готова представляти країну на великій сцені у Відні з піснею Ridnym.

Список фаворитів Євробачення-2026: 

  • 1. Ізраїль – 11% 
  • 2. Фінляндія – 11% 
  • 3. Греція – 8% 
  • 4. Швеція – 7% 
  • 5. Україна – 7% 
  • 6. Італія – 5% 
  • 7. Франція – 4% 
  • 8. Болгарія – 4% 
  • 9. Бельгія – 4% 
  • 10. Мальта – 3%

Зауважимо, що на цьому етапі конкурсу шанси на перемогу на Євробаченні досить умовні. Більшість країн ще не обрали своїх учасників, тому рейтинг може суттєво змінитися у наступні місяці. Проте вже зараз LELÉKA та Ridnym входять до числа головних претендентів на перемогу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про що пісня Ridnym від LELÉKA, з якою Україна виступить на Євробаченні-2026.

Також "Коментарі" писали, що Jerry Heil поскаржилася, що частину її номера на Нацвідборі до Євробачення-2026 вирізали з ефіру.



Джерело: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
