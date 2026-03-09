Такого никто не ожидал: Тина Кароль показала Ани Лорак средний палец (ФОТО)

Украинская певица Тина Кароль эмоционально отреагировала на обвинения со стороны бывшей коллеги Ани Лорак во время концерта в Одессе. Инцидент произошел 8 марта, когда певица показала средний палец артистке, годами выступающей в РФ.

Тина Кароль показала Ани Лорак средний палец. Фото из открытых источников

Недавно Ани Лорак заявила, что именно Тина Кароль вроде бы могла повлиять и испортить ее карьеру в Украине. Однако она не уточнила, что после начала полномасштабной войны России с Украиной артистка преимущественно работает и выступает в России, из-за чего ее деятельность вызывает критику в украинском обществе.

Сначала Тина Кароль публично не реагировала на эти слова. Однако, выступая в Одессе, она все же решила высказать свою позицию. Со сцены певица заявила, что считает поведение коллеги неискренним.

"Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что не пускают в страну", — сказала Кароль перед исполнением песни "Украина — это ты".

После этих слов Тина Кароль показала средний палец Ани Лорак, чем вызвала бурную реакцию публики. Зрители поддержали певицу аплодисментами и криками, а фото и видео с концерта быстро распространились в соцсетях.

Тина Кароль обратилась к Ани Лорак

Напомним, после 2022 года Ани Лорак преимущественно проживает и выступает в России.

