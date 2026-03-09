logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Такого никто не ожидал: Тина Кароль показала Ани Лорак средний палец (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого никто не ожидал: Тина Кароль показала Ани Лорак средний палец (ФОТО)

Тина Кароль отреагировала на заявления Ани Лорак и эмоционально высказалась со сцены.

9 марта 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская певица Тина Кароль эмоционально отреагировала на обвинения со стороны бывшей коллеги Ани Лорак во время концерта в Одессе. Инцидент произошел 8 марта, когда певица показала средний палец артистке, годами выступающей в РФ.

Такого никто не ожидал: Тина Кароль показала Ани Лорак средний палец (ФОТО)

Тина Кароль показала Ани Лорак средний палец. Фото из открытых источников

Недавно Ани Лорак заявила, что именно Тина Кароль вроде бы могла повлиять и испортить ее карьеру в Украине. Однако она не уточнила, что после начала полномасштабной войны России с Украиной артистка преимущественно работает и выступает в России, из-за чего ее деятельность вызывает критику в украинском обществе.

Сначала Тина Кароль публично не реагировала на эти слова. Однако, выступая в Одессе, она все же решила высказать свою позицию. Со сцены певица заявила, что считает поведение коллеги неискренним.

"Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что не пускают в страну", — сказала Кароль перед исполнением песни "Украина — это ты".

После этих слов Тина Кароль показала средний палец Ани Лорак, чем вызвала бурную реакцию публики. Зрители поддержали певицу аплодисментами и криками, а фото и видео с концерта быстро распространились в соцсетях.

Такого никто не ожидал: Тина Кароль показала Ани Лорак средний палец (ФОТО) - фото 2

Тина Кароль обратилась к Ани Лорак

Такого никто не ожидал: Тина Кароль показала Ани Лорак средний палец (ФОТО) - фото 2

Тина Кароль показала средний палец Ани Лорак

Напомним, после 2022 года Ани Лорак преимущественно проживает и выступает в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что YouTube удалил видео "Телевидение Торонто" после жалобы, предположительно поданной Тиной Кароль из-за использования ее фото на обложке.

Также "Комментарии" писали, что Ани Лорак рассказала, когда и как перешла на сторону России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости