Такого никто не ожидал: Тина Кароль показала Ани Лорак средний палец (ФОТО)

Украинская певица Тина Кароль эмоционально отреагировала на обвинения со стороны бывшей коллеги Ани Лорак во время концерта в Одессе. Инцидент произошел 8 марта, когда певица показала средний палец артистке, годами выступающей в РФ.
Недавно Ани Лорак заявила, что именно Тина Кароль вроде бы могла повлиять и испортить ее карьеру в Украине. Однако она не уточнила, что после начала полномасштабной войны России с Украиной артистка преимущественно работает и выступает в России, из-за чего ее деятельность вызывает критику в украинском обществе.
Сначала Тина Кароль публично не реагировала на эти слова. Однако, выступая в Одессе, она все же решила высказать свою позицию. Со сцены певица заявила, что считает поведение коллеги неискренним.
После этих слов Тина Кароль показала средний палец Ани Лорак, чем вызвала бурную реакцию публики. Зрители поддержали певицу аплодисментами и криками, а фото и видео с концерта быстро распространились в соцсетях.
Тина Кароль показала средний палец Ани Лорак
Напомним, после 2022 года Ани Лорак преимущественно проживает и выступает в России.
