Тіна Кароль поскаржилася на "Телебачення Торонто" через одне фото
commentss НОВИНИ Всі новини

Тіна Кароль поскаржилася на "Телебачення Торонто" через одне фото

YouTube видалив відео "Телебачення Торонто" після скарги, ймовірно поданої Тіною Кароль через використання її фото на обкладинці.

5 лютого 2026, 14:05
Автор:
Slava Kot

Команда YouTube-каналу "Телебачення Торонто" заявила про видалення одного зі своїх відео через скаргу, яку, ймовірно, подала українська співачка Тіна Кароль. Причиною стала обкладинка ролика, на якій використали фото Кароль.

Тіна Кароль поскаржилася на "Телебачення Торонто" через одне фото

Тіна Кароль. Фото: tina_karol/Instagram

"Телебачення Торонто" випустило відеосюжет присвячений мітингам проти відключень електроенергії, які відбулися в кількох українських містах, зокрема у Хмельницькому та Сумах. У матеріалі ведуча Аліна Шеремета пояснювала, чому такі протести є неефективними в умовах війни та енергетичної кризи. Безпосередньо діяльність або позиція Тіни Кароль у самому відео не аналізувалися.

Водночас у ролику з’являлися кадри з TikTok-відео співачки з піснею "У нас нема світла". Цей трек раніше вже викликав хвилю критики в соцмережах. Користувачі вважали його невдалим і таким, що не відповідає емоційному стану суспільства. Після цього Кароль публічно перепросила за публікацію відео та наголосила, що композиція не була авторською.

"Отакої! Через скаргу Тіни Кароль Ютуб видалив наше відео "У НАС НЕМАЄ СВІТЛА І ДОБРА" про мітинги проти відключення світла. А поки ми боремося за його повернення, ви можете глянути відео тут", — написала команда "Телебачення Торонто" у своєму Telegram-каналі.

Сама Тіна Кароль ситуацію наразі не коментувала ситуацію зі скаргою на YouTube-канал "Телебачення Торонто" 

Джерело: https://t.me/torontotv/45509
