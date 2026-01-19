logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Тарас Тополя отреагировал на слитное интимное видео экс-жены Елены
commentss НОВОСТИ Все новости

Тарас Тополя отреагировал на слитное интимное видео экс-жены Елены

Тарас Тополя впервые отреагировал на скандал с незаконным распространением интимных видео Елены Тополи.

19 января 2026, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя впервые публично отреагировал на скандал вокруг своей бывшей жены, певицы Елены Тополи, чьи частные видео были распространены в сети. Артист подчеркнул, что такие действия в отношении Тополя никто не имел права совершать.

Тарас Тополя отреагировал на слитное интимное видео экс-жены Елены

Тарас и Елена Тополя. Фото из открытых источников

В сообщении в Facebook Тарас Тополя подтвердил, что также получил видеоматериалы и уже обратился в правоохранительные органы.

"Хочу критически акцентировать всем, что в прошлом году мы объявили о совместном намерении развестись и начали процесс, а 14.01.2026 суд развел нас официально. Так что Елена имела полное право на собственную личную жизнь!", — пишет певец.

Тополя подчеркнул, что никто не имел права выкладывать в публичное пространство интимные видео Елены Тополи, а также шантажировать ее. По его словам, подобные действия наносят ущерб не только публичным людям, но и их детям, которые оказываются под давлением в уязвимый период.

Артист утверждает, что после объявления о разводе сознательно воздерживался от комментариев, соблюдая договоренность с бывшей супругой. В то же время певец признал, что имеет предположение о мотивах и возможных причастных к утечке, однако воздержался от конкретных обвинений.

"Но в этой ситуации должен был прокомментировать. У меня есть предположение кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто покостил Лене и мне. Ибо жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период", — добавил Тополя.

В заключение Тарас Тополя призвал не распространять видео, подчеркнув, что каждый репост или просмотр только усиливает преступление и травмирует пострадавшую сторону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские звезды отреагировали на слитное интимное видео певицы Елены Тополи.

Также "Комментарии" писали о задержанном мужчине, который шантажировал украинскую певицу Елену Тополю интимным видео.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1GAsofXbDN/
Теги:

Новости

Все новости