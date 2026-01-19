Тарас Тополя отреагировал на слитное интимное видео экс-жены Елены

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя впервые публично отреагировал на скандал вокруг своей бывшей жены, певицы Елены Тополи, чьи частные видео были распространены в сети. Артист подчеркнул, что такие действия в отношении Тополя никто не имел права совершать.

Тарас и Елена Тополя. Фото из открытых источников

В сообщении в Facebook Тарас Тополя подтвердил, что также получил видеоматериалы и уже обратился в правоохранительные органы.

"Хочу критически акцентировать всем, что в прошлом году мы объявили о совместном намерении развестись и начали процесс, а 14.01.2026 суд развел нас официально. Так что Елена имела полное право на собственную личную жизнь!", — пишет певец.

Тополя подчеркнул, что никто не имел права выкладывать в публичное пространство интимные видео Елены Тополи, а также шантажировать ее. По его словам, подобные действия наносят ущерб не только публичным людям, но и их детям, которые оказываются под давлением в уязвимый период.

Артист утверждает, что после объявления о разводе сознательно воздерживался от комментариев, соблюдая договоренность с бывшей супругой. В то же время певец признал, что имеет предположение о мотивах и возможных причастных к утечке, однако воздержался от конкретных обвинений.

"Но в этой ситуации должен был прокомментировать. У меня есть предположение кому это нужно. Тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто покостил Лене и мне. Ибо жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период", — добавил Тополя.

В заключение Тарас Тополя призвал не распространять видео, подчеркнув, что каждый репост или просмотр только усиливает преступление и травмирует пострадавшую сторону.

