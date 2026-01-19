Тарас Тополя отреагировал на слитное интимное видео экс-жены Елены

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя впервые публично отреагировал на скандал вокруг своей бывшей жены, певицы Елены Тополи, чьи частные видео были распространены в сети. Артист подчеркнул, что такие действия в отношении Тополя никто не имел права совершать.
Тарас и Елена Тополя. Фото из открытых источников
В сообщении в Facebook Тарас Тополя подтвердил, что также получил видеоматериалы и уже обратился в правоохранительные органы.
Тополя подчеркнул, что никто не имел права выкладывать в публичное пространство интимные видео Елены Тополи, а также шантажировать ее. По его словам, подобные действия наносят ущерб не только публичным людям, но и их детям, которые оказываются под давлением в уязвимый период.
Артист утверждает, что после объявления о разводе сознательно воздерживался от комментариев, соблюдая договоренность с бывшей супругой. В то же время певец признал, что имеет предположение о мотивах и возможных причастных к утечке, однако воздержался от конкретных обвинений.
В заключение Тарас Тополя призвал не распространять видео, подчеркнув, что каждый репост или просмотр только усиливает преступление и травмирует пострадавшую сторону.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские звезды отреагировали на слитное интимное видео певицы Елены Тополи.
Также "Комментарии" писали о задержанном мужчине, который шантажировал украинскую певицу Елену Тополю интимным видео.