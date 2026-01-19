Тарас Тополя відреагував на злите інтимне відео ексдружини Олени

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше публічно відреагував на скандал довкола своєї колишньої дружини, співачки Олени Тополі, чиї приватні відео були поширені в мережі. Артист наголосив, що такі дії щодо Тополі ніхто не мав права вчиняти.

Тарас та Олена Тополя. Фото з відкритих джерел

У дописі у Facebook Тарас Тополя підтвердив, що також отримав відеоматеріали та вже звернувся до правоохоронних органів.

"Хочу критично акцентувати всім, що минулого року ми оголосили про спільний намір розлучитися і розпочали процес, а 14.01.2026 суд розлучив нас офіційно. Тож Олена мала повне право на власне особисте життя!", — пише співак.

Тополя наголосив, що ніхто не мав права викладати у публчний простір інтимні відео Олени Тополі, а також шантажувати її. За його словами, подібні дії завдають шкоди не лише публічним людям, а й їхнім дітям, які опиняються під тиском у вразливий період.

Артист стверджує, що після оголошення про розлучення свідомо утримувався від коментарів, дотримуючись домовленості з колишньою дружиною. Водночас співак визнав, що має припущення щодо мотивів і можливих причетних до витоку, однак утримався від конкретних звинувачень.

"Але в цій ситуації мусив прокоментувати. Я маю припущення кому це потрібно. Тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені і мені. Бо жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходим нелегкий, вразливий період", — додав Тополя.

На завершення Тарас Тополя закликав не поширювати відео, наголосивши, що кожен репост чи перегляд лише підсилює злочин і травмує постраждалу сторону.

