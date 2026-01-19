logo_ukra

Українські зірки відреагували на злите інтимне відео співачки Олени Тополі

Українські зірки масово висловили підтримку співачці Олені Тополі після злитого інтимного відео.

19 січня 2026, 13:50
Український шоубізнес об’єднався навколо співачки Олени Тополі після того, як у мережі з’явилося її приватне відео. У ніч на 19 січня блогери та журналісти отримали електронні листи з повідомленням про наявність інтимного запису артистки. Сама Тополя підтвердила факт злочину та публічно заявила про шантаж і тиск. Співачці слова підтримки висловили Тіна Кароль, Оля Цибульська, Анна Завальська та інші.

Українські зірки відреагували на злите інтимне відео співачки Олени Тополі

Олена Тополя. Фото з відкритих джерел

За словами Олени Тополі, ще 10 січня від неї вимагали 75 тисяч доларів, погрожуючи оприлюдненням відео інтимного характеру з 23-річним чоловіком. Співачка відмовилася платити та одразу звернулася до правоохоронних органів. 

"Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися — сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати", — розповіла Тополя.

Артистка також закликала медійників і користувачів соцмереж не поширювати відео та не робити скриншотів, назвавши це продовженням насильства. 

На тлі скандалу слова підтримки Олені Тополі публічно висловили десятки зіркових українців.

"Бажаю, щоб їх наздогнала відповідальність — гучна, публічна й назавжди! А тебе міцно обіймаю", — пише співачка Lida Lee.

"Підтримка і поруч", — реагує Тіна Кароль.

"Моя вам підтримка!" — вказує Раміна Есхакзай.

"Обіймаю" — підтримує Тополю співачка Оля Цибульська.

"Ти неперевершена!!!! І дуже сильна!!! Бажаю стійкості у захисті власних кордонів!!!" — написала співачка Анна Завальська.

"Олено, дуже гідна відповідь! Найцинічніше і найжалюгідніше, що може зробити людина по відношенню до іншої людини. Сором за таких розповсюджувачів! Ганьба!" — прокоментував блогер Ігор Донскіх.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що затримано чоловіка, який шантажував українську співачку Олену Тополю інтимним відео.

Також "Коментарі" писали, що Тарас та Олена Тополі розлучилися в кінці минулого року.



