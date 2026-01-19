Українські зірки відреагували на злите інтимне відео співачки Олени Тополі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Український шоубізнес об’єднався навколо співачки Олени Тополі після того, як у мережі з’явилося її приватне відео. У ніч на 19 січня блогери та журналісти отримали електронні листи з повідомленням про наявність інтимного запису артистки. Сама Тополя підтвердила факт злочину та публічно заявила про шантаж і тиск. Співачці слова підтримки висловили Тіна Кароль, Оля Цибульська, Анна Завальська та інші.
Олена Тополя. Фото з відкритих джерел
За словами Олени Тополі, ще 10 січня від неї вимагали 75 тисяч доларів, погрожуючи оприлюдненням відео інтимного характеру з 23-річним чоловіком. Співачка відмовилася платити та одразу звернулася до правоохоронних органів.
Артистка також закликала медійників і користувачів соцмереж не поширювати відео та не робити скриншотів, назвавши це продовженням насильства.
На тлі скандалу слова підтримки Олені Тополі публічно висловили десятки зіркових українців.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що затримано чоловіка, який шантажував українську співачку Олену Тополю інтимним відео.
Також "Коментарі" писали, що Тарас та Олена Тополі розлучилися в кінці минулого року.