Тет-а-тет с маньяком: Ксению Собчак критикуют из-за интервью с Виктором Моховым

Российскую актрису, телеведущую и политика Ксению Собчак критикуют за её недавнее интервью с вышедшим из тюрьмы маньяком Виктором Моховым.

Собчак оказалась в центре скандала из-за интервью с маньяком Моховым - фото: screenshot YouTube

Пять дней назад на YouTube-канале Ксении Собак вышло скандальное интервью с маньяком Виктором Моховым. Еще до выхода интервью в свет, когда только ходили слухи о его скором появлении, общественность очень возмутило это. Многие посчитали, что брать интервью у человека, совершившего преступление такого рода — переходит все границы.

Несмотря на недовольство народа интервью всё же вышло. Ведущая задавала маньяку Мохову различные вопросы, касающиеся его жизни в тюрьме, а также непосредственно самого преступления. О некоторых вещах Мохов вспоминал с улыбкой на лице, хотя и говорил, что жалеет о совершенном. Некоторые подробности он буквально "смаковал" и будто гордился тем, что в свое время делал подобные вещи.

Больше всего людей в комментариях возмутила фраза маньяка: "От меня родила, а от мужа не рожает. Наверное, надо опять мне заняться ею". Эти слова скопинский маньяк говорил о своей жертве Елене Самохиной. Также в ходе разговора Мохов заявил, что ему "по кайфу" внимание журналистов и общественности.

СМИ сообщают, что после выхода интервью Следственный Комитет РФ заинтересовался этим роликом. Председатель СК поручил провести проверку и дать правовую оценку высказываниям маньяка.

Пленница Мохова Екатерина Мартынова заявила, что напишет в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела против Мохова. По её мнению, основаниями для ареста должны послужить его высказывания в интервью.

Предыстория

В 2000 году в городе Рязань без вести пропали две несовершеннолетние девочки – 14-летняя Катя Мартынова и 17-летняя Лена Самохина. Накануне они отправились на дискотеку, но домой так и не вернулись. Почти через 4 года выяснилось, что в тот злополучный день они были похищены Виктором Моховым и Еленой Бадукиной.

Машина остановилась рядом с девушками и молодой человек, который в последствии оказался женщиной, предложи им подвезти их до дома. За рулем сидел Мохов. Девочек угостили алкоголем, шоколадом и водой. Во всех продуктах было снотворное. Очнулись Катя и Лена уже когда машина заехала на территорию частного дома Мохова. После этого преступник их изнасиловал и спустил в бункер, который делал сам на протяжении нескольких лет, готовясь к преступлению.

В бункере девочки проверили 3 года и 7 месяцев. На протяжении всего времени маньяк насиловал их, иногда морил голодом, а за непослушание распылял слезоточивый газ. Елена Самохина родила от него двоих детей. Роды принимала Екатерина. Младенцев маньяк забирал и подкидывал в подъезды домов.

Выбраться девочкам помогла смекалка Кати. Она написала записку с адресом и просьбой о помощи, заколола её заколкой на волосах и отдала квартиросъемщице Мохова, когда тот вывел Катю в дом знакомиться с ней. Эту девушку Мохов также намеревался опоить снотворным и спустить в подвал, но девушка так ничего и не выпила в тот вечер. Позже она нашла записку, которую ей подкинула Катя и таки отнесла её в полицию и девочек удалось спасти. Суд приговорил маньяка к 17 годам колонии. В марте 2021 года он выше л на свободу.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Тима Белорусских признался в хранении и употреблении наркотиков, а также о том, что в дом Джонни Деппа проник бездомный и быстро в нем освоился.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!