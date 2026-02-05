logo

Главная Новости Звезды скандал Тина Кароль пожаловалась на "Телебачення Торонто" из-за одного фото
commentss НОВОСТИ Все новости

Тина Кароль пожаловалась на "Телебачення Торонто" из-за одного фото

YouTube удалил видео "Телебачення Торонто" после жалобы, предположительно поданной Тиной Кароль из-за использования ее фото на обложке.

5 февраля 2026, 14:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Команда YouTube-канала "Телебачення Торонто" заявила об удалении одного из своих видео из-за жалобы, которую, вероятно, подала украинская певица Тина Кароль. Причиной послужила обложка ролика, на которой использовали фото Кароль.

Тина Кароль пожаловалась на "Телебачення Торонто" из-за одного фото

Тина Кароль. Фото: tina_karol/Instagram

"Телебачення Торонто" выпустило видеосюжет, посвященный митингам против отключений электроэнергии, состоявшихся в нескольких украинских городах, в частности в Хмельницком и Сумах. В материале ведущая Алина Шеремета объясняла, почему такие протесты неэффективны в условиях войны и энергетического кризиса. Непосредственно деятельность или позиция Тины Кароль в самом видео не анализировались.

В то же время в ролике появлялись кадры из TikTok-видео певицы с песней "У нас нет света". Этот трек ранее уже вызвал волну критики в соцсетях. Пользователи считали его неудачным и не отвечающим эмоциональному состоянию общества. После этого Кароль публично извинилась за публикацию видео и подчеркнула, что композиция не была авторской.

"Отакой! Из-за жалобы Тины Кароль Ютуб удалил наше видео "У НАС НЕТ СВЕТА И ДОБРА" о митингах против отключения света. А пока мы боремся за его возвращение, вы можете посмотреть видео здесь", — написала команда "Телебачення Торонто" в своем Telegram-канале.

Сама Тина Кароль ситуацию пока не комментировала ситуацию с жалобой на YouTube-канал "Телебачення Торонто"  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Елена Тополя после шантажа интимным видео выдала календарь с деликатными фото.

Также "Комментарии" писали, что Тина Кароль рассказала, почему никогда не будет есть на ночь.



Источник: https://t.me/torontotv/45509
