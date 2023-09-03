Военный раскритиковал блогершу Вербу, попавшую в скандал с Притулой: она ничего не делает

Украинский военный Денис Панченко во время интервью с Богданом Беспаловым раскритиковал позицию блоггерши Юлии Вербы. По мнению военного, девушка "ничего не делает" для украинской армии.



Денис Панченко критикую блоггер Юлию Вербу. Фото из открытых источников

Панченко рассказал, что посмотрел подкаст Сергея Притулы с Антоном Тимошенко и поддержал их позицию относительно известной блоггерши.

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"Я смотрел интервью Тимошенко с Притулой, где они подняли этот вопрос. Реально, Верба абсолютно ничего не делает", — говорит украинский военный и добавляет, что если она это делает тайно, то об этом следует говорить.

Денис Панченко также отметил, что негативно относится к людям, которые почему-то не хотят рассказывать о донатах или помогать военным.

"Я думаю, что эти люди не заслуживают того, чтобы называться украинцами... Я к ним отношусь негативно", — сказал Панченко и добавил, что такие люди ничего не делают для приближения победы, а потом будут говорить "мы победили, мы это сделали".

Напомним, что на подкасте с Сергеем Притулой стендапер Антон Тимошенко рассказал о том, как просматривал страницу Юлии Вербы и не заметил ни одного сообщения о помощи украинским военным. А Притула отреагировал на слова Вербы, сказавшей, что Зеленский "не просил" говорить об этом публично.

"Я себе представляю вечернее обращение Владимира Зеленского: Юля, пожалуйста, сегодня этот день настал, начинай донатить на ВСУ", — сказал Притула.

Юлия Верба отреагировала на это негативно и заявила, что на ее имени "хайпуют".

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