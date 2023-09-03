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Военный раскритиковал блогершу Вербу, попавшую в скандал с Притулой: она ничего не делает

Блогерка утверждает, что не хочет публично рассказывать о своих донатах на украинскую армию, за что ее критиковал Притула, а теперь и военный.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Украинский военный Денис Панченко во время интервью с Богданом Беспаловым раскритиковал позицию блоггерши Юлии Вербы. По мнению военного, девушка "ничего не делает" для украинской армии.

Военный раскритиковал блогершу Вербу, попавшую в скандал с Притулой: она ничего не делает

Денис Панченко критикую блоггер Юлию Вербу. Фото из открытых источников

Панченко рассказал, что посмотрел подкаст Сергея Притулы с Антоном Тимошенко и поддержал их позицию относительно известной блоггерши.


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"Я смотрел интервью Тимошенко с Притулой, где они подняли этот вопрос. Реально, Верба абсолютно ничего не делает", — говорит украинский военный и добавляет, что если она это делает тайно, то об этом следует говорить.

Денис Панченко также отметил, что негативно относится к людям, которые почему-то не хотят рассказывать о донатах или помогать военным.

"Я думаю, что эти люди не заслуживают того, чтобы называться украинцами... Я к ним отношусь негативно", — сказал Панченко и добавил, что такие люди ничего не делают для приближения победы, а потом будут говорить "мы победили, мы это сделали".

Напомним, что на подкасте с Сергеем Притулой стендапер Антон Тимошенко рассказал о том, как просматривал страницу Юлии Вербы и не заметил ни одного сообщения о помощи украинским военным. А Притула отреагировал на слова Вербы, сказавшей, что Зеленский "не просил" говорить об этом публично.

"Я себе представляю вечернее обращение Владимира Зеленского: Юля, пожалуйста, сегодня этот день настал, начинай донатить на ВСУ", — сказал Притула.

Юлия Верба отреагировала на это негативно и заявила, что на ее имени "хайпуют".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Хливнюк с дроном в руках записал видео для российского артиста.

Также "Комментарии" писали о будущей королеве Испании, которая поступила в военную академию.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/viyskoviy-zasudiv-blogerku-verbu-pislya-skandalu-z-prituloyu-vona-nichogo-ne-robit-12379740.html
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