Военный раскритиковал блогершу Вербу, попавшую в скандал с Притулой: она ничего не делает

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Slava Kot
Украинский военный Денис Панченко во время интервью с Богданом Беспаловым раскритиковал позицию блоггерши Юлии Вербы. По мнению военного, девушка "ничего не делает" для украинской армии.
Денис Панченко критикую блоггер Юлию Вербу. Фото из открытых источников
Панченко рассказал, что посмотрел подкаст Сергея Притулы с Антоном Тимошенко и поддержал их позицию относительно известной блоггерши.
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Денис Панченко также отметил, что негативно относится к людям, которые почему-то не хотят рассказывать о донатах или помогать военным.
Напомним, что на подкасте с Сергеем Притулой стендапер Антон Тимошенко рассказал о том, как просматривал страницу Юлии Вербы и не заметил ни одного сообщения о помощи украинским военным. А Притула отреагировал на слова Вербы, сказавшей, что Зеленский "не просил" говорить об этом публично.
Юлия Верба отреагировала на это негативно и заявила, что на ее имени "хайпуют".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Хливнюк с дроном в руках записал видео для российского артиста.
Также "Комментарии" писали о будущей королеве Испании, которая поступила в военную академию.
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