Военный резко раскритиковал известную блоггершу: За**али хайпить на войне

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Slava Kot
Боец батальона "Айдар" Стас Бунятов с позывным "Осман" раскритиковал известную блоггершу Юлию Вербу (Вербинец), которая по его словам "хайпирует на войне". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Говорят снайпер".
Военный подверг резкой критике Юлию Вербу. Фото из открытых источников
После скандала с Серием Притулой и Антоном Тимошенко, раскритиковавшим блоггерку за отсутствие донатов для ВСУ, Юлия Верба начала собирать деньги на помощь украинским военным. В частности, девушка в начале октября показала, что побывала в Запорожской области и передала военным несколько автомобилей.
По словам Вербы, украинские военные получили четыре внедорожника, основной задачей которых будет осуществление эвакуации. Блогерка отметила, что именно такие машины просили у нее военные, ведь их легче ремонтировать, чем дорогие автомобили.
На поступок Юлии Вербы отреагировал боец батальона "Айдар" Стас Бунятов, раскритиковавший блогершу с многомиллионной аудиторией за два сбора по 500 тыс.
Это не первый раз, когда военные критикуют блоггершу. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный Денис Панченко заявил о своем негативном отношении к Юлии Вербе, которая по его словам "ничего не делает" для ВСУ.
Также "Комментарии" писали о признании ушедшего на фронт известного украинского музыканта, который заявил, что его брат воюет на стороне России. Украинец перестал общаться со своими родственниками из России после начала полномасштабной войны.
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Ігор
сегодня, 11:53
Один одного варті. Один збудувати речення без російської лайки не здатен вони і між собою так розмовляють. Про хайп на війні треба історію вчити. Найбільше хайпу галасу реклами було там де працювали з гітлером. Антигітлерівська коаліція працювала набагато тихше. Тепер можна і висновки робити. Поки наші брехуни на телемарафоні хвалились ворог ретельно перебудовувався на тривалу війну.