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Звезду комедии «Один дома» обвинили в домашнем насилии

Американского музыканта и актера Дэвина Ретрея, который сыграл в фильме «Один дома» обвинили в насилии

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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44-летний американский актер, звезда культовой комедии "Один дома" Дэвин Ретрей оказался в центре скандала. Девушка знаменитости обвинила его в домашнем насилии.

Звезду комедии «Один дома» обвинили в домашнем насилии

Дэвин Ретрей (фото из открытых источников)

Как сообщает издание TMZ, Дэвин с возлюбленной отдыхал в гостинице, но вечером пара очень серьезно поругалась. Из-за криков, которые были слышны из их номера, соседи вызвали сотрудников полиции. 

Но когда стражи порядка прибыли на место происшествия, то девушка актера была в отдельном номере и ей ничего не угрожало. На следующий день она пришла в отделение и написала на звезду "Один дома" заявление, обвинив его в домашнем насилии. Она отметила, что Дэвин пытался во время ссоры ее задушить, а, чтобы она не кричала, закрывал рот рукой. Но девушка укусила его, за это актер ударил по лицу. После этого она сбежала из номера и переселилась в другой. Правоохранители начали разбирать обстоятельства инцидента.

Напомним, что шведского актера Юэля Киннамана, который играл в фильмах "Отряд самоубийц", "Код доступа "Кейптаун", "Ханна" и других, обвиняет в изнасиловании его бывшая любовница — модель Габриэлла Магнуссон (Белла Дэвис).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудского актера Шайа Лабафа, который сыграл главную роль в кинофильмах "Трансформеры", обвинила его в насильственных действиях сексуального характера.

Читайте также, что 27-летнему французскому защитнику Бенджамину Мэнди объявили подозрение в изнасиловании и сексуальном насилии. После этого спортсмена отстранили от тренировок и игры в клубе. Также фанаты уже не смогут заказать футболку "Сити" с его именем и номером. 


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Источник: https://www.tmz.com/2021/12/12/home-alone-buzz-mccallister-fight-girlfriend-hotel-cops/
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