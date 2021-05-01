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Ольга Чародий
Анастасия Заворотнюк продолжает бороться. Борьба исчерпала внутренний ресурс актрисы. Об этом рассказала дочь Анастасии
Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк - доступно всем
По ее словам, бестактность поклонников мамы не знает предела
– они задают слишком откровенные вопросы:
"Вот реально слов не хватает, когда такое прилетает. Вы
больная? Я просто не понимаю, как можно быть такой безмозглой и бестактной.
Думаешь, мне нормально такое читать? Хоть какое-то чувства эмпатии есть? Или ты
не слышала такого слова?" — ответила
Анна Заворотнюк на вопрос о состоянии мамы.
Семья актрисы попросила фондов быть тактичнее:
Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров сделал неожиданное заявление. ак, он в своем интервью для телеканала НТВ рассказал, какая главная победа актрисы над этой страшной болезнью. Манучаров поделился, что на данный момент тесно общается с Настей и ее семьей, поэтому в курсе всех последних событий. Он добавил, что сейчас она чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку. А способствуют этому родные и близкие люди. "Сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть к победе", — сказал Вячеслав.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь.
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