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Анастасия Заворотнюк продолжает бороться

Семья актрисы попросила тактичнее

сегодня, 05:19
Автор:

Ольга Чародий

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться. Борьба исчерпала внутренний ресурс актрисы. Об этом рассказала дочь Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться

Анастасия Заворотнюк - доступно всем

По ее словам, бестактность поклонников мамы не знает предела – они задают слишком откровенные вопросы:

"Вот реально слов не хватает, когда такое прилетает. Вы больная? Я просто не понимаю, как можно быть такой безмозглой и бестактной. Думаешь, мне нормально такое читать? Хоть какое-то чувства эмпатии есть? Или ты не слышала такого слова?" —  ответила Анна Заворотнюк на вопрос о состоянии мамы.

Семья актрисы попросила фондов быть тактичнее:

"При всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", — говорится в сообщении.

Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров сделал неожиданное заявление. ак, он в своем интервью для телеканала НТВ рассказал, какая главная победа актрисы над этой страшной болезнью.  Манучаров поделился, что на данный момент тесно общается с Настей и ее семьей, поэтому в курсе всех последних событий. Он добавил, что сейчас она чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку. А способствуют этому родные и близкие люди.  "Сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть к победе", — сказал Вячеслав. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь. 




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