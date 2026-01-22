Астафьева, Дантес, Никитюк и другие: как украинские звезды выглядели 10 лет назад (ФОТО)

Рубрики
Певица Lida Lee. Фото из открытых источников
С начала года соцсети накрыла волна ностальгии, во время которой пользователи массово делятся архивными фото с 2016 года, сравнивая, как изменились за последние 10 лет. К популярному тренду присоединился и "Новый канал", опубликовав подборку старых и современных фотографий своих ведущих и актеров.
"Новый канал" показал, как изменились украинские звезды за последние 10 лет.
На фото можно увидеть, какими 10 лет назад были Леся Никитюк, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Александр Педан, Константин Войтенко, Лидия Скорубская и другие звезды, в свое время появлявшиеся в популярных шоу каналах. Для одних изменения едва заметны, для других более разительны, в частности, заметен новый стиль, прически и образы.
Сами звезды тоже не остались в стороне. В комментариях певица Lida Lee с юмором заметила: "Ой, ну хорошо же было с волосиками, а сейчас как пацан". А Владимир Дантес пошутил над собственным образом, написав: "Совсем не изменился".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к тренду 2016 года также присоединилась украинская певица Маша Кондратенко, показавшая архивные фото. Исполнительница показала себя в 16-летнем возрасте, поделившись снимками со школьных лет. Артистка выглядит настолько по-другому, что даже сама сомневается, узнали бы ее поклонники на кадрах 2016 года.
Также "Комментарии" писали, что украинская актриса Ольга Сумская показала свои архивные фото с 1995 года. Какова она была более 30 лет назад.