logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Астафьева, Дантес, Никитюк и другие: как украинские звезды выглядели 10 лет назад (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Астафьева, Дантес, Никитюк и другие: как украинские звезды выглядели 10 лет назад (ФОТО)

Как выглядели Леся Никитюк, Александр Педан, Константин Войтенко и другие звезды десять лет тому назад.

22 января 2026, 14:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Астафьева, Дантес, Никитюк и другие: как украинские звезды выглядели 10 лет назад (ФОТО)

Певица Lida Lee. Фото из открытых источников

С начала года соцсети накрыла волна ностальгии, во время которой пользователи массово делятся архивными фото с 2016 года, сравнивая, как изменились за последние 10 лет. К популярному тренду присоединился и "Новый канал", опубликовав подборку старых и современных фотографий своих ведущих и актеров.

"Новый канал" показал, как изменились украинские звезды за последние 10 лет.

"Запрыгиваем в последний вагон тренда с 2016 годом и вспоминаем, каким он был вместе с любимыми ведущими и актерами "Нового канала"", — говорится в сообщении телеканала.

На фото можно увидеть, какими 10 лет назад были Леся Никитюк, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Александр Педан, Константин Войтенко, Лидия Скорубская и другие звезды, в свое время появлявшиеся в популярных шоу каналах. Для одних изменения едва заметны, для других более разительны, в частности, заметен новый стиль, прически и образы.

Сами звезды тоже не остались в стороне. В комментариях певица Lida Lee с юмором заметила: "Ой, ну хорошо же было с волосиками, а сейчас как пацан". А Владимир Дантес пошутил над собственным образом, написав: "Совсем не изменился".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к тренду 2016 года также присоединилась украинская певица Маша Кондратенко, показавшая архивные фото. Исполнительница показала себя в 16-летнем возрасте, поделившись снимками со школьных лет. Артистка выглядит настолько по-другому, что даже сама сомневается, узнали бы ее поклонники на кадрах 2016 года.

Также "Комментарии" писали, что украинская актриса Ольга Сумская показала свои архивные фото с 1995 года. Какова она была более 30 лет назад.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости