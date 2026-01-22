Астафьева, Дантес, Никитюк и другие: как украинские звезды выглядели 10 лет назад (ФОТО)

Певица Lida Lee. Фото из открытых источников

С начала года соцсети накрыла волна ностальгии, во время которой пользователи массово делятся архивными фото с 2016 года, сравнивая, как изменились за последние 10 лет. К популярному тренду присоединился и "Новый канал", опубликовав подборку старых и современных фотографий своих ведущих и актеров.

"Новый канал" показал, как изменились украинские звезды за последние 10 лет.

"Запрыгиваем в последний вагон тренда с 2016 годом и вспоминаем, каким он был вместе с любимыми ведущими и актерами "Нового канала"", — говорится в сообщении телеканала.

На фото можно увидеть, какими 10 лет назад были Леся Никитюк, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Александр Педан, Константин Войтенко, Лидия Скорубская и другие звезды, в свое время появлявшиеся в популярных шоу каналах. Для одних изменения едва заметны, для других более разительны, в частности, заметен новый стиль, прически и образы.

Сами звезды тоже не остались в стороне. В комментариях певица Lida Lee с юмором заметила: "Ой, ну хорошо же было с волосиками, а сейчас как пацан". А Владимир Дантес пошутил над собственным образом, написав: "Совсем не изменился".

