Астаф’єва, Дантес, Нікітюк та інші: як українські зірки виглядали 10 років тому (ФОТО)

З початку року соцмережі накрила хвиля ностальгії під час якої користувачі масово діляться архівними фото з 2016 року, порівнюючи, як змінилися за останні 10 років. До популярного тренду долучився й "Новий канал", опублікувавши добірку старих і сучасних фотографій своїх ведучих та акторів.

"Новий канал" показав, як змінилися українські зірки за останні 10 років.

"Застрибуємо в останній вагон тренду з 2016 роком та пригадуємо, яким він був разом з улюбленими ведучими та акторами "Нового каналу"", — йдеться у дописі телеканалу.

На фото можна побачити, якими 10 років тому були Леся Нікітюк, Даша Астаф’єва, Володимир Дантес, Олександр Педан, Костянтин Войтенко, Лідія Скорубська та інші зірки, які свого часу з’являлися у популярних шоу каналу. Для одних зміни ледь помітні, для інших більш разючі, зокрема помітно новий стиль, зачіски та образи.

Самі зірки також не залишилися осторонь. У коментарях співачка Lida Lee з гумором зауважила: "Ой, ну гарно ж було з волоссячком, а зараз як пацан". А Володимир Дантес пожартував над власним образом, написавши: "Зовсім не змінився".

