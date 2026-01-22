Астаф’єва, Дантес, Нікітюк та інші: як українські зірки виглядали 10 років тому (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
З початку року соцмережі накрила хвиля ностальгії під час якої користувачі масово діляться архівними фото з 2016 року, порівнюючи, як змінилися за останні 10 років. До популярного тренду долучився й "Новий канал", опублікувавши добірку старих і сучасних фотографій своїх ведучих та акторів.
Співачка Lida Lee. Фото з відкритих джерел
"Новий канал" показав, як змінилися українські зірки за останні 10 років.
На фото можна побачити, якими 10 років тому були Леся Нікітюк, Даша Астаф’єва, Володимир Дантес, Олександр Педан, Костянтин Войтенко, Лідія Скорубська та інші зірки, які свого часу з’являлися у популярних шоу каналу. Для одних зміни ледь помітні, для інших більш разючі, зокрема помітно новий стиль, зачіски та образи.
Самі зірки також не залишилися осторонь. У коментарях співачка Lida Lee з гумором зауважила: "Ой, ну гарно ж було з волоссячком, а зараз як пацан". А Володимир Дантес пожартував над власним образом, написавши: "Зовсім не змінився".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що до тренду 2016 також долучилася українська співачка Маша Кондратенко, яка показала архівні фото. Виконавиця показала себе у 16-річному віці, поділившись знімками зі шкільних років. Артистка виглядає настільки по-іншому, що навіть сама сумнівається, чи впізнали б її прихильники на кадрах 2016 року.
Також "Коментарі" писали, що українська акторка Ольга Сумська показала свої архівні фото з 1995 року. Якою вона була понад 30 років тому.