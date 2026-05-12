Аутсайдер Евровидения-2026 с 1% шансов на победу неожиданно стал фаворитом конкурса

Главной сенсацией Евровидения-2026 неожиданно стала Молдова, которой букмекеры еще несколько дней назад давали всего 1% шансов на победу. После первого превью-шоу в Вене страна резко вырвалась в лидеры зрительских симпатий и стала главной "темной лошадкой" песенного конкурса.

Satoshi представляет Молдову на Евровидении в 2026 году.

11 мая прошла генеральная репетиция для прессы и жюри перед первым полуфиналом. Именно во время шоу международные жюри выставляли оценки, которые будут влиять на квалификацию участников в грандфинал. После завершения репетиции среди зрителей арены провели большой опрос, в котором приняли участие более трех тысяч человек.

Абсолютным фаворитом публики стал Satoshi с песней Viva, Moldova!, получивший 28,2% голосов. Главный фаворит букмекеров Финляндия, которых представляет Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin, набрали 15,7% и заняли второе место. Akylas с песней Ferto из Греции оказался на третьем месте с результатом 11,9%.

Satoshi стал фаворитом первого полуфинала Евровидения среди зрителей

Заметим, что оценки профессиональных СМИ оказались другими. Журналисты и аккредитованные обозреватели выше всего оценили греческого участника – 53 балла. Финляндия заняла второе место – 46 баллов, а Молдова оказалась на третьем месте – 42 балла. Таким образом, Satoshi оказался среди фаворитов первого полуфинала Евровидения-2026.

Satoshi показал высокий результат на репетиции перед первым полуфиналом Евровидения

Еще более интересной ситуация делает то, что до начала репетиций Молдова находилась на 16-й строчке букмекерских прогнозов с 1% шансов на победу. После выступления страна резко поднялась до 12-го места и почти догнала Украину, которая находится на 11-м месте. На этом фоне ставки на победу Финляндии начали падать. Если за несколько часов до шоу букмекеры оценивали ее шансы в 38%, то после репетиции показатель просел до 34%.

Молдову в этом году представляет певец Влад Сабажук с песней Viva, Moldova!, более известный под сценическим именем Satoshi. Молдова выступает в первом полуфинале Евровидения-2026, который пройдет 12 мая.

