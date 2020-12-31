Автентично и трогательно: Пономарев, Билык, Тина Кароль, Dzidzio, Скрипка спели "Нова радість стала"

Украинские звезды эстрады исполнили всемирно известную колядку. Народные артисты Украины объединились, чтобы поздравить жителей нашего государства с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Видеоролик был опубликован на канале Александра Пономарева перед католическим Рождеством. По комментариям под роликом видно, что групповое исполнение традиционной рождественской песни вдохновило и растрогало подписчиков. Одни пишут о том, что их голоса растрогали до мурашек, другие о том, что исполнителям идет украинский язык, кто-то, послушав колядку, исполняется гордости по поводу того, что является украинцем. Ниже портал "Комментарии" выкладывает видео, вызывающее только положительные эмоции.





Ранее "Комментарии" писали о том, что молодая супруга украинского народного артиста Виктора Павлика, а по совместительству и исполнительный директор Екатерина Павлик, в девичестве Репяхова, на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказала о том, что стало с ее чувствами к мужу за последний год. По словам Екатерины, этот год доказал искренность их любви, несмотря на смерть сына народного артиста, потери и последствия карантина.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме видеозапись, состоящую из двух снимков в стиле ню. На одном из них, в черно-белой гамме, Тина изображена обнаженной и прикрывающей голую грудь рукой, на втором – певица также без одежды сидит, скрестив перед собой ноги. Фотографии демонстрируются под одну из самых известных песен Кароль "Ноченька".





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