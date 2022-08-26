Джамала выпустила новую песню под названием "Когда закончится война"



















Украинская певица Джамала представила песню в дуэте с украиноязычным рэпером Freel. Композиция получила название "Когда закончится война".



Скриншот с песни Джамалы "Когда закончится война"

Как сообщает 38-летняя исполнительница, песня дает надежду, что закончится война в нашу пользу, ведь украинцы воюют за свой собственный дом. В то время как Freel говорит, что этот трек о непобедимых и несгибаемых людях, то есть обо всех нас.

Видеоряд к новой песне создала иллюстратор и режиссер Мария Оз. Всего через несколько часов клип набрал тысячи просмотров. Само видео на композицию "Когда закончится война" можно просмотреть на youtube-канале Me.Freel или в статье ниже:





Новая песня Джамалы и рэппера Freel понравилась аудитории и собрала множество одобрительных отзывов от украинцев. Вот часть из них:



Отличный трек, отличные иллюстрации! Момент трансформирования трезубца из цветов в оружие – огонь, – пишет Ярема Дух;

Сижу и реву. Спасибо, Freel, за такой трек ты – лучшее, что случалось с современным украинским рэпом, – комментирует Владислава Симонова;

Очень сильно. Сильный текст, убедительный видеоряд, и, конечно, отличный вокал Джамалы. Большое спасибо! Не смогла удержать слез, – добавляет Любовь Шамилова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Kalush Orchestra представил клип на свою главную песню. Сам видеоряд был снят в городах Киевской области, наиболее пострадавших во время первых дней российско-украинской войны.

Также "Комментарии" писали, как Андрей Хливнюк, лидер украинской группы Бумбокс помогал убирать трупы мирных жителей, погибших в результате российского нападения на территорию Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!