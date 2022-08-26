Джамала выпустила новую песню под названием "Когда закончится война"

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Slava Kot
Украинская певица Джамала представила песню в дуэте с украиноязычным рэпером Freel. Композиция получила название "Когда закончится война".
Скриншот с песни Джамалы "Когда закончится война"
Как сообщает 38-летняя исполнительница, песня дает надежду, что закончится война в нашу пользу, ведь украинцы воюют за свой собственный дом. В то время как Freel говорит, что этот трек о непобедимых и несгибаемых людях, то есть обо всех нас.
Видеоряд к новой песне создала иллюстратор и режиссер Мария Оз. Всего через несколько часов клип набрал тысячи просмотров. Само видео на композицию "Когда закончится война" можно просмотреть на youtube-канале Me.Freel или в статье ниже:
Новая песня Джамалы и рэппера Freel понравилась аудитории и собрала множество одобрительных отзывов от украинцев. Вот часть из них:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Kalush Orchestra представил клип на свою главную песню. Сам видеоряд был снят в городах Киевской области, наиболее пострадавших во время первых дней российско-украинской войны.
Также "Комментарии" писали, как Андрей Хливнюк, лидер украинской группы Бумбокс помогал убирать трупы мирных жителей, погибших в результате российского нападения на территорию Украины.
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