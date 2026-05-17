Евровидение-2026: каким странам Украина дала самые высокие баллы в финале шоу

16 мая состоялся финал ожидаемого песенного конкурса "Евровидение-2025" в Швейцарии. 25 стран представили свои номера и сражались за победу в шоу.

Как проголосовала Украина на Евровидение-2026

Баллы от Украины (жюри) на Евровидение-2026

После завершения всех выступлений конкурсантов уже традиционно началось оглашение результатов голосования жюри 37 стран. Среди них была Украина. В частности, лидер Ziferblat Даниил Лещинский, который был спикером от нашей страны, рассказал, как распределились голоса национального жюри. Наивысшую оценку (12 баллов) украинцы отдали AIDAN из Мальты, исполнявшего композицию Bella.

Как проголосовали украинское жюри на Евровидении:

— Мальта: AIDAN – "Bella" – 12 баллов;

— Израиль: Noam Bettan – "Michelle" – 10 баллов;

— Молдова: Satoshi — "Viva, Moldova!" – 8 баллов;

— Чехия: Daniel Zizka – "CROSSROADS" – 7 баллов;

— Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin" – 6 баллов;

— Франция: Monroe — "Regarde!" – 5 баллов;

— Италия: Sal Da Vinci — "Per Semper Si" — 4 балла;

— Румыния: Alexandra Căpitănescu – "Choke Me" – 3 балла;

— Австралия: Delta Goodrem — "Eclipse" – 2 балла;

— Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER – "Eins, Zwei, Drei" – 1 балл.

Заметим, что Украина стала единственной страной, давшей баллы Великобритании. Именно от Украины британцы получили один единственный балл на Евровидении 2026 года.

За кого голосовали украинцы на Евровидении

Что касается того, как проголосовали украинцы на Евровидение-2026, то 12 баллов от Украины получила Молдова.

Баллы от Украины на Евровидение-2026

Украинские судьи на этом Евровидении отдали баллы поддержки следующим странам:

— Молдова: Satoshi — "Viva, Moldova!" – 12 баллов;

— Румыния: Alexandra Căpitănescu – "Choke Me" – 10 баллов;

— Хорватия: LELEK – "Andromeda" – 8 баллов;

— Дания: Søren Torpegaard Lund – "Før Vi Går Hjem" – 7 баллов;

— Норвегия: JONAS LOVV – "YA YA YA" – 6 баллов;

— Израиль: Noam Bettan – "Michelle" – 5 баллов;

— Болгария: DARA – "Bangaranga" – 4 балла;

— Сербия: LAVINA – "Kraj Mene" – 3 балла;

— Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin" – 2 балла;

— Чехия: Daniel Zizka – "CROSSROADS" – 1 балл.

