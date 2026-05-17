Евровидение-2026: Украина получила 12 баллов только от одной страны

Slava Kot
16 мая в Вене состоялся 70-й юбилейный конкурс Евровидения-2026. Украину на нем представляла певица Leléka с песней Ridnym, занявшея 9 место. После подсчета всех голосов теперь стали известны результаты голосования зрителей и жюри за Украину.
Согласно результатам голосования от судей конкурса, Украина в общей сложности получила 54 балла. Самый высокий показатель в 12 баллов для Украины поступил только от одной страны – Швейцарии.
Результаты голосования жюри на Евровидении за Украину:
От зрителей Украина получила больше баллов на конкурсе, чем от судей. За Leléka отдали 167 баллов. Украина от зрителей получила сразу три самых высоких показателя. 12 баллов дали Польша, Грузия и Чехия.
Результаты голосования зрителей на Евровидении за Украину:
Результаты Евровидения-2026: кто голосовал за Украину
В общей сложности Leléka получила 221 балл от зрителей и жюри Евровидения. Благодаря этому Украина заняла 9-е место на Евровидении-2026.
Победу на конкурсе в этом году одержала Болгария, представленная певицей DARA с песней "Bangaranga". Она набрала 516 баллов (312 от зрителей и 204 от жюри).
