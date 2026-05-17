Евровидение-2026: Украина получила 12 баллов только от одной страны

16 мая в Вене состоялся 70-й юбилейный конкурс Евровидения-2026. Украину на нем представляла певица Leléka с песней Ridnym, занявшея 9 место. После подсчета всех голосов теперь стали известны результаты голосования зрителей и жюри за Украину.

Как проголосовало жюри за Украину на Евровидение-2026

Согласно результатам голосования от судей конкурса, Украина в общей сложности получила 54 балла. Самый высокий показатель в 12 баллов для Украины поступил только от одной страны – Швейцарии.

Результаты голосования жюри на Евровидении за Украину:

— 12 баллов – Швейцария

— 10 баллов – Азербайджан

— 7 баллов – Италия, Великобритания и Латвия.

— 6 баллов – Франция

— 3 балла – Португалия

— 1 балл – Польша и Румыния

Как голосовали зрители за Украину на Евровидении

От зрителей Украина получила больше баллов на конкурсе, чем от судей. За Leléka отдали 167 баллов. Украина от зрителей получила сразу три самых высоких показателя. 12 баллов дали Польша, Грузия и Чехия.

Результаты голосования зрителей на Евровидении за Украину:

— 12 баллов – Польша, Грузия и Чехия.

— 10 баллов – Португалия, Молдова

— 8 баллов – Эстония, Мир

— 7 баллов – Албания, Болгария, Дания, Литва

— 6 баллов – Италия, Франция

— 5 баллов – Бельгия, Черногория, Швеция, Латвия.

— 4 балла – Азербайджан, Австрия, Кипр, Финляндия, Израиль, Люксембург, Румыния.

— 2 балла – Германия, Норвегия, Великобритания.

— 1 балл – Хорватия

Результаты Евровидения-2026: кто голосовал за Украину

В общей сложности Leléka получила 221 балл от зрителей и жюри Евровидения. Благодаря этому Украина заняла 9-е место на Евровидении-2026.

Победу на конкурсе в этом году одержала Болгария, представленная певицей DARA с песней "Bangaranga". Она набрала 516 баллов (312 от зрителей и 204 от жюри).

