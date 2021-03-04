Группа «НеАнгелы» объявила о распаде: что произошло

Популярная артистка Слава Каминская, участница группы "НеАнгелы" заявила о распаде группы и поблагодарила всех, кто их поддерживал на протяжении долгих лет.

НеАнгелы (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость написала, что "НеАнгелы" стали уже историей и за 15 лет совместной работы, они с Викторией стали очень близки, поэтому они не прощаются, а просто будут дальше порознь развивать свою карьеру.

"В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс. А, главное, во время двух беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые) 5475 дней", — написала Каминская.

Также исполнительница написала, что за время существования группа "НеАнгелы" выпустила пять музыкальных альбомов, получила множество номинаций и статуэток, и несмотря на распад, их песни не пропадут из плейлистов тысячи людей.

Также Слава стала гостьей утреннего шоу "Сніданок з 1+1", где рассказала, что же стало причиной распада группы. По словам знаменитости, такое решение было обоюдным, просто им с Викторией "стало тесно". Каминская также добавила, что решение о распаде "НеАнгелов" они принимали вместе с продюсером Юрием Никитиным, который также заявил, что больше не имеет желания и возможности заниматься развитием их коллектива.

Напомним, что известный французский дуэт Daft Punk распался после почти трех десятилетий существования.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная артистка, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, поделилась с фанатами солнечным кадром с Египта, на котором позирует в красивом черно-бежевом бюстгальтере.

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