logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.03.2021

BTC/USD

48939.34

ETH/USD

1544.39

LTC/USD

184.58

НБУ 04.03.2021

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Группа «НеАнгелы» объявила о распаде: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Группа «НеАнгелы» объявила о распаде: что произошло

«НеАнгелы» просуществовали на сцене 15 лет

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Слава Каминская, участница группы "НеАнгелы" заявила о распаде группы и поблагодарила всех, кто их поддерживал на протяжении долгих лет. 

Группа «НеАнгелы» объявила о распаде: что произошло

НеАнгелы (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость написала, что "НеАнгелы" стали уже историей и за 15 лет совместной работы, они с Викторией стали очень близки, поэтому они не прощаются, а просто будут дальше порознь развивать свою карьеру.

"В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс. А, главное, во время двух беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые) 5475 дней", — написала Каминская. 

Также исполнительница написала, что за время существования группа "НеАнгелы" выпустила пять музыкальных альбомов, получила множество номинаций и статуэток, и несмотря на распад, их песни не пропадут из плейлистов тысячи людей.

Также Слава стала гостьей утреннего шоу "Сніданок з 1+1", где рассказала, что же стало причиной распада группы. По словам знаменитости, такое решение было обоюдным, просто им с Викторией "стало тесно". Каминская также добавила, что решение о распаде "НеАнгелов" они принимали вместе с продюсером Юрием Никитиным, который также заявил, что больше не имеет желания и возможности заниматься развитием их коллектива. 

Напомним, что известный французский дуэт Daft Punk распался после почти трех десятилетий существования.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная артистка, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, поделилась с фанатами солнечным кадром с Египта, на котором позирует в красивом черно-бежевом бюстгальтере.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ