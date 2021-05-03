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Главная Новости Звезды шоубизнес Хейли Бибер показала реальную фигуру в бикини
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Хейли Бибер показала реальную фигуру в бикини

Недавно Хейли Бибер опубликовала фото в крошечном розовом купальнике

3 мая 2021, 21:43
Автор:

Ольга Чародий

24-летняя американская телезвезда и модель Хейли Болдуин, недавно ставшая женой Джастина Бибера, активно ведет профиль в социальной сети Instagram, где за ней следят более 30 миллионов пользователей.

Хейли Бибер показала реальную фигуру в бикини

Хейли Бибер (фото из открытых источников)

Хейли Бибер показала реальную фигуру в бикини - фото 2

Несмотря на то, что пандемия и отразилась на жизни всех, но девушка не прекращает радовать любителей кадрами со своей работы и обычных будней.

Недавно Хейли опубликовала фото в крошечном розовом купальнике, которые вызвали восторг у подписчиков. На снимках модель предстала не только без макияжа, но и без фотошопа, изрядно оценили комментаторы. Эта красавица точно всегда готова к лету. 


Хейли Бибер показала реальную фигуру в бикини - фото 3

Напомним, американская модель Хейли Бибер рассказала, по какой причине ограничила для себя пользование социальной сетью Instagram. В новом интервью жена Джастина Бибера рассказала о том, что перестала быть активным пользователем Instagram. Сейчас она заходит туда только два дня в неделю. Свое решение она объяснила тем, что в социальных сетях часто начала сравнивать себя с другими, поэтому страдала низкой самооценкой и чувствовала себя подавленной.  Также знаменитость отметила, что в социальных сетях люди демонстрируют только свои сильные стороны, не позволяя миру видеть всю реальность, а только ее небольшую часть. В один момент Хейли поняла, что хочет оградить себя от социальной сети, чтобы меньше смотреть на людей со стороны и больше времени посвящать собственному развитию. 

Как сообщали ранее на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позирует в атласном боди черного цвета с кружевными вставками на бедрах. У знаменитости  обнаженные плечи, а зону декольте прикрывает пушистое боа. Фотосессию жена канадского исполнителя Джастина Бибера устроила в их роскошном поместье в Лос-Анджелесе. 


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Источник: https://www.instagram.com/haileybieber/
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