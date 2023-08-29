Хливнюк с дроном в руках записал видео для русского артиста

Украинский певец Андрей Хливнюк отреагировал на фронтмена российской группы "Звери" Романа Билыка, который в августе посетил оккупированные территории Украины и выступил перед российскими солдатами.

Андрей Хливнюк из БПЛА MiniShark. Фото: instagram.com/andriihorolski

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк с начала полномасштабного вторжения пошел в ряды ВСУ, где с помощью дронов уничтожает российских оккупантов. Хлывнюк записал свою реакцию на приезд российского певца Романа Билыка на оккупированные территории.

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"Рома, извини, у меня самолет", — с насмешкой цитирует Хливнюк одну из песен Билыка и держит в кадре БпЛА MiniShark, изготовленный украинской компанией Ukrspecsystems.

Посмотреть видео с Андреем Хливнюком и его реакцией на приезд лидера российской группы "Звери" Романа Билыка на временно оккупированные территории Украины можно ниже:

Солист российской группы "Звери" Роман Билык несколько лет прожил в Мариуполе и Киеве. В начале вторжения россиянин высказывался против агрессивных действий в Украине. Однако теперь антивоенные призывы Билыка исчезли из соцсетей, а в августе певец поехал на оккупированные территории Украины, чтобы поддержать русских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что солдаты российской армии избили собственного командира, скрутили его и передали в плен украинским войскам.

Также "Комментарии" писали о лидере группы "Бумбокс" Андрее Хливнюке, которого отпустили из армии в Лондон для выступления на благотворительном матче. Украинский певец во время визита в Англию дал интервью, в котором призвал предоставить больше оружия, ведь такие действия сохранят британские певцы и другие люди от участия в войне.