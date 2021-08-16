Из комы вышел избитый танцовщик из балета Дорофеевой

Танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого в начале августа жестоко избил бывший сотрудник УГО, вышел из комы. Радостную новость сообщила известная украинская певица Надя Дорофеева. По словам звезды, мама парня Ирина Гончаренко, сообщила об этом на своей странице в Facebook: "Проснулся Женя. Двигаемся дальше".

Евгений Гончаренко с балета Дорофеевой. Фото Іnstagram

"Друзья! Только говорила с мамой Жени Женя сегодня проснулся!" — сообщила артистка.

Стоит напомнить, что в Киеве в начале августа жестоко избили парня, который является танцовщиком знаменитости Нади Дорофеевой. Потерпевшего ввели в медикаментозный сон. В соцсетях Надя сообщила, что парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после ударил танцовщика о забор.





Впоследствии нападающего удалось задержать — им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Надя Дорофеева "слила" в сеть фрагмент новой песни.

Напомним, что популярная артистка Надежда Дорофеева опубликовала в социальной сети свою детскую фотографию. Она позирует в кофточке зеленого цвета, а ее светло-русые волосы украшает венок из желтых цветочков. Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Надежда Дорофеева выступила в шоу "Женский квартал" и для выступления выбрала черное блестящее мини-платье с вырезом на животе, которые подчеркивало ее фигуру. Наряд пренадлежит бренду LALLIER и стоит около 12 тысяч гривен.





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