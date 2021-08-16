Из комы вышел избитый танцовщик из балета Дорофеевой

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Хмільовська Інна
Танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого в начале августа жестоко избил бывший сотрудник УГО, вышел из комы. Радостную новость сообщила известная украинская певица Надя Дорофеева. По словам звезды, мама парня Ирина Гончаренко, сообщила об этом на своей странице в Facebook: "Проснулся Женя. Двигаемся дальше".
Евгений Гончаренко с балета Дорофеевой. Фото Іnstagram
Впоследствии нападающего удалось задержать — им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", Надя Дорофеева "слила" в сеть фрагмент новой песни.
Напомним, что популярная артистка Надежда Дорофеева опубликовала в социальной сети свою детскую фотографию. Она позирует в кофточке зеленого цвета, а ее светло-русые волосы украшает венок из желтых цветочков.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Надежда Дорофеева выступила в шоу "Женский квартал" и для выступления выбрала черное блестящее мини-платье с вырезом на животе, которые подчеркивало ее фигуру. Наряд пренадлежит бренду LALLIER и стоит около 12 тысяч гривен.
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